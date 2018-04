FOR TIDLIG: Etter en redaksjonell vurdering valgte NRK Satirisk å fjerne den satiriske artikkelen om den svenske artistens død. Foto: Skjermdump, NRK

NRK fjernet satiresak etter kritikk

Publisert: 03.04.18 18:05 Oppdatert: 03.04.18 18:33

Det hadde ikke gått et døgn fra den svenske artisten Barbro «Lill-Babs» Svensson døde før NRK Satiriks lagde humor ut av det. Det fikk flere til å reagere.

«Derfor døde Lill-Babs» het den satiriske saken som ble publisert av NRK Satiriks klokken 15.30, tirsdag. I ingressen, som også kan leses før man trykker på saken, står det «bakgrunnen for den folkekjære artistens død».

Trykket man seg videre inn på saken kunne man lese artikkelen i sin helhet med et kjapt øyekast. «Hun var veldig gammel» var oppgitt som grunn, og utgjorde også hele brødteksten.

Litt før klokken 18.00 valgte NRK å fjerne saken.

Negative kommentarer

Saken ble også publisert på Facebook kort tid etter at den dukket opp på nett. I kommentarfeltet ga flere uttrykk for at de ikke syntes humorsaken var noe morsom.

– Særdeles upassende. En folkekjær artist døde, og nå lager dere «satire»? skriver én.

– Dumt og upassende, istemmer en annen.

En person sammenligner alderen til den avdøde artisten og NRK, og tar til orde for at NRK lever på overtid.

– Så 80 år er «veldig gammel», det får vi ta til etterretning, NRK. Da er det på tide å dø. NRK fylte 80 år i 2013, her går vi på overtid? skriver hun.

– For tidlig

Det var Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen, kjent fra den satiriske NRK-satsingen «5080 nyhetskanalen» som sto bak artikkelen. VG har vært i kontakt med Johansen, som ikke ville kommentere.

Sjef for NRK humor, Christina Rezk Resar, skriver følgende i en melding til VG:

«Vi fjerner saken fordi det var for tidlig og går unødvendig utover de pårørende.»

