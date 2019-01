Lørenskog-forsvinningen: Slik bygget Tom Hagen opp milliardformuen

INNENRIKS 2019-01-09T09:04:20Z

Gjennom flere tiår har Tom Hagen (68) jobbet seg opp innen eiendom og kraft. Han har også drevet med massiv hytteutbygging, og vært sponsor for OL-helten Johan Olav Koss.

Publisert: 09.01.19 10:04 Oppdatert: 09.01.19 10:22

68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært forsvunnet i 2,5 måneder. Det er stilt krav om løsepenger i saken, og politiet frykter hun er kidnappet.

Etter å ha vært borte siden 31. oktober i fjor , gikk politiet først i dag ut med savnetmelding av kvinnen.

Politiet holder pressekonferanse om saken klokken 11.

Den massive politiaksjonen ble i månedsvis holdt topphemmelig fordi det har vært fare for kvinnens liv og helse dersom det ble kjent at politiet jobbet med å finne henne.

De angivelige kidnapperne skal nemlig ha truet med å drepe 68-åringen dersom politiet ble involvert, får VG opplyst.

Lav profil

Anne-Elisabeth Falkevik Hagens ektemann, milliardæren Tom Hagen (68), har plass nummer 172 på finansbladet Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Han står oppført med en formue på over 884 millioner kroner, og driver stort innen kjøp og salg av strøm, i tillegg til eiendomsutvikling.

Kapital anslår at hans totale nettoformue i 2018 var 1,7 milliarder kroner.

Hagen har holdt en svært lav profil i mediene, til tross for formuen og store investeringsprosjekter. Som Romerikes nest rikeste har han jevnlig blitt omtalt i lokalpressen, men Hagen selv har knapt uttalt seg.

I 2008 ga han imidlertid et sjeldent intervju til Romerikes blad.

– Det jeg har vært opptatt av gjennom 40 års arbeid er å skape meg en trygg arbeidsplass. Det er der motivasjonen ligger. At jeg er rik tenker jeg ikke over, sa han.

Hagen la også til at han betaler sin skatt med glede til en kommune han er glad i.

Stor strømformue

Anne-Elisabeth og Tom Hagen kommer begge fra Gran i Oppland. De giftet seg unge, allerede i 1969 som 19-åringer. Da de flyttet til Lørenskog i 1982, var de foreldre til to små jenter. Året etter fikk de en sønn.

De bosatte seg ved Langvannet på Fjellhamar. Både Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og de tre barna har eller har hatt roller i de mange selskapene Tom Hagen driver, men har ingen store eierandeler.

Økokrim er involvert i etterforskningen av saken, og har gjennomgått familiens økonomi og forretningsvirksomhet i jakt på mulige spor eller motiver. Ifølge VGs opplysninger har familien selv også endevendt livene sine i jakt på mulige konflikter eller fiender.

Det er Tom Hagens aksjeandel på 70 prosent i Elkraft AS som utgjør den største delen av hans formue. Lørenskog-mannen grunnla selskapet som selger strøm til bedriftskunder i Norden i 1991.

I fjor omsatte strømkonsernet for 2,3 milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv. Resultatet endte på 127,5 millioner kroner før skatt.

Fjoråret var det mest lønnsomme for selskapet siden oppstarten, og ifølge Romerikes blad tok Hagen og medeier Marius Nerbye ut et utbytte på totalt 50 millioner kroner.

Suksess med eiendom

Hagen, som ifølge en Aftenposten-sak fra 1989 er utdannet ingeniør, driver også stort innen eiendom.

På 90-tallet var han aktiv innen hytteutvikling på Kvitfjell. På 2000-tallet ble han Kvitfjells største hytteutbygger med rundt 600 dekar hyttetomter, ifølge DN. Han har også investert i forretningsgårder i området.

I 1997 var det Tom Hagen som sørget for at Coca Cola fikk bygge sitt produksjonsanlegg i Lørenskog og i 2006 sørget han også for at Posten Norge etablerte seg på tomten ved siden av, ifølge Romerikes Blad. Begge tomtene, eid av bonden Kristian Nicolay Robsrud, ble solgt via Tom Hagens eiendomsselskap.

Siden årtusenskiftet har Tom Hagen eid Fet Næringspark på Heia i Fetsund gjennom selskapet Tom Hagen Eiendom, som i fjor hadde et driftsresultat på over 41 millioner kroner.

I årsberetning for fjoråret skriver Hagen ifølge Dagens Næringsliv at «Inntektene ved utleie av fast eiendom har vært økende, og utgjorde nærmere 39 millioner totalt i 2017, omtrent syv millioner mer enn i 2016. Denne trenden forventes å fortsette».

Sponsor for OL-helt

I forkant av Lillehammer-OL, var Hagen sponsor for skøyteløperen og Lørenskog-gutten Johann Olav Koss, som endte opp med å vinne tre gullmedaljer under lekene på Lillehammer.

Hagen var i en periode formann i Koss’ eksklusive skøyteklubb, «Skøyteklubben 94», som ble etablert nettopp med tanke på Lillehammer-OL. Han er fremdeles styreleder i «Sk94», som er registrert som et idrettslag.

Den mediesky milliardæren ga i 1990 et intervju til VG hvor han fortalte om bakgrunnen for opprettelsen av SK94. Klubben så dagens lys da den etter hvert verdensberømte Lørenskog-gutten Johann Olav Koss’ gamle klubb ble nedlagt.

– Vi var noen bekjente som gjerne ville gjøre det beste ut av Johanns situasjon våren 1989, uttalte Hagen.

Klubbens første årsbudsjett lå på 240.000 kroner.

– Vi er ikke store, men vi vil jobbe effektivt, sa Hagen, som var personlig sponsor for den da 21 år gamle Johann Olav Koss.

Rammet av finanskrisen

I likhet med svært mange andre i næringslivet fikk Tom Hagen merke finanskrisen i 2008. Den største økonomiske nedturen siden 1930-tallet gikk spesielt hardt ut over investeringsselskapet Financial Funds som Hagen da eide sammen med investoren Fredrik Daylemani Sneve. I løpet av året forsvant verdier for flere hundre millioner kroner, de ble nødt til å selge aksjene som delvis var finansiert gjennom lån i kredittinstitusjoner og ved utgangen av året var selskapets egenkapital ifølge Kapital på 161.419 kroner.

Etter en aksjeemisjon på ti millioner kroner fikk selskapet midler til å dekke restgjelden etter aksjesalget, skriver Kapital. Samtidig kom Bjørnar Borlaug inn som styreleder. Han eier i dag ti prosent av aksjen i selskapet sammen med sin ektefelle, operasangeren Solveig Kringlebotn. Financial Funds kom seg godt på fote igjen, og porteføljen vokste gradvis i årene etter nedturen.

Hagen, Sneve og Borlaug eier også investeringsselskapet F2 Funds AS. Gjennom dette selskapet kjøpte de seg i 2018 opp til å bli den største aksjonæren i oljeselskapet Panoro Energy. Det London-baserte selskapet er notert på Oslo børs og har blitt et yndet investeringsobjekt. I november hadde aksjen steget nærmere 500 prosent det siste året.

Etter at selskapet hentet ny kapital gjennom en aksjeemisjon i november har aksjen falt, men årsveksten er fremdeles på om lag 100 prosent.

I rettssak

17. mars 2010 oppdager Hagens kompanjong Fredrik Daylemani Sneve noe som får ham til å stusse, ifølge Dagens Næringsliv . Han sjekker gruveselskapet Crew Gold Corporation, som Financial Funds nylig har solgt seg ut av, på børsen, og oppdager at 40 millioner aksjer er solgt det siste døgnet.

Ifølge avisen føler han seg lurt. Senere skal det vise seg at Sneve og Hagen er en av 12 investorer som Økokrim mener har blitt snytt for til sammen 188 millioner kroner av to ansatte i meglerhuset Pareto og en konsulent for det russiske stålselskapet Severstal.

Investorene solgte sine aksjer via Pareto til Severstal mot en prisgaranti. Senere kjøpte Pareto aksjer på vegne av en tilsynelatende ukjent kjøper. Økokrim mener denne kjøperen var Severstal og at investorene dermed hadde blitt lurt.

Økokrim mener meglerne og konsulenten visste at Severstal sto bak. I høst har saken der de er tiltalt for bedrageri, økonomisk utroskap og markedsmanipulasjon gått for Borgarting lagmannsrett. Dommen er ennå ikke avsagt.

Økokrim mener Hagen og Sneve har gått glipp av 37 millioner kroner. Etter det VG får opplyst har Økokrim undersøkt om det kan ha vært forbindelse til denne tvisten, men det skal ikke ha blitt funnet noen koblinger.