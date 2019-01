HYLLET AV EGNE: Trine Skei Grande fikk stor applaus da hun talte til partifeller på utestedet London Pub tirsdag kveld. Foto: Trond Solberg

Grande om Ropstads Pride-nekt: Får gå for oss begge

Den ferske homoministeren vil ikke kritisere regjeringskollegaen for å stå over Oslo Pride.

Tirsdag kveld skrev VG at den nyutnevnte barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ikke vil gå i homoparaden Oslo Pride.

Likestillingsområdet har tradisjonelt ligget under hans departement. Men i dag ble ansvaret flyttet til Trine Skei Grande og Kulturdepartementet.

På spørsmål om hva hun synes om Ropstads valg, svarer Venstre-lederen:

– Da får jeg gå for oss begge.

Så vidt VG har brakt på det rene, har alle statsråder i det som har vært Barne- og likestillingsdepartementet deltatt i paraden etter 2005, da KrF sist satt i departementet.

– Jeg tror ikke det er hvorvidt du går i et tog eller ikke som er det avgjørende. Jeg vil gjennom jobben min som barne- og familieminister kjempe for alle barn og alle familieformer. Det er også sånn at vi kjemper for mangfold i dette landet, og ulike uttrykksformer, og så tror jeg folk har respekt for at jeg velger ikke å gå i toget, sa Ropstad til VG tirsdag.

Avgått KrF-leder Knut Arild Hareide fikk kritikk fra sine egne da han deltok i paraden i 2016. Se videoen her:

KrF-initiert bytte

Tirsdag kveld ble den ferske homoministeren Trine Skei Grande hyllet av partifeller på utestedet London Pub i Oslo.

– Da vi gikk inn i regjering sto jeg mellom barne- og familieminister og kulturminister. Nå har jeg fått en drømmeposisjon, sa Grande.

Grande sier til VG at endringen skjedde som følge av et initiativ fra KrF.

– Jeg kan røpe at det var KrF som ville ha tro- og livssynsfeltet hos Kulturdepartementet. Da benyttet jeg sjansen til å få området vi ønsket oss aller mest.

– Hvordan så Venstre på muligheten for at KrF skulle ha likestillingsområdet?

– I utgangspunktet var vi innstilt i å beholde styringsstrukturen vi har hatt. Men da det åpnet seg for at vi skulle ha to nye statsråder, så åpnet det seg også en mulighet for at vi kunne rokkere mellom departementene, og nå fikk vi drømmedepartementet.

– VG skrev i helgen at du skal ha kalt partikolleger «den homoen» og «psykopaten». Passer det seg for en diskriminerings- og likestillingsminister?

– Jeg har ikke kommentert den saken, men i min verden er ikke det å kommentere at noen er homofil, et skjellsord. Ellers har jeg ikke behov for å kommentere den saken i VG. Du snakker om en av mine beste venner.

– Lettere å være lesbe

Det var homonettverket Frie Venstre som sammen med Unge Venstre og Norges Venstrekvinnelag som hadde invitert Grande til en feiring tirsdag kveld.

– Egentlig hadde det vært lettere for Trine å være lesbe. Familien hadde syntes det hadde vært helt kult, vennene fint og for partiet hadde det vært dritkult å ha en lesbe som partileder. Som 50-åring tror jeg også at jeg ville hatt mer draget. Problemet er at du ikke kan velge selv, sa Grande fra scenen, til stor latter fra de fremmøtte.

Hun gjorde også narr av dagens skjønnhetsidealer.

– Jeg føler hver eneste dag at jeg jobber mot skjønnhetsidealene ungdommene presses inn i. Mitt poeng er du ikke trenger å passe inn i alle bildene du ser på forsidene av ukebladene. Du skal få være den du er, elske den du vil, alt dette er en frihetskamp jeg ønsker å jobbe for.