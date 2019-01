Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Ropstad: Håper folk dømmer meg for jobben jeg gjør

INNENRIKS 2019-01-22T12:45:33Z

Mange har uttrykt skepsis til at den kristenkonservative Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skal styre barne- og familiepolitikken i Norge. Selv håper han folk gir ham en sjanse.

Publisert: 22.01.19 13:45

– Jeg håper folk dømmer meg for det jeg gjør de neste dagene og årene. Jeg håper den jobben jeg gjør som statsråd vil vise at jeg bryr meg om likestilling og om barn og familier, sa han til pressen på sitt nye departementskontor.

Ropstad er altså i dag utnevnt som ny barne- og familieminister. Den jobben overtar han etter Linda Hofstad Helleland (H). Det han derimot ikke overtar etter henne er ansvaret for likestillings- og homopolitkk.

Det er nå lagt til Trine Skei Grande (V), som dermed blir kultur- og likestillingsminister. I retur får Ropstad ansvaret for trosdelen av departementet.

Da ryktene om at Ropstad skulle overta etter Hofstad Helleland først startet, var mange skeptiske til at han som en kristenkonservativ skulle ha ansvaret for likestillingspolitikken. At dette ansvaret ble flyttet til Skei Grande, oppfattet mange derfor som et signal om at statsminister Erna Solberg ville unngå nettopp den type kritikk.

«Handmaid’s Tale»-protester

KrFs avgåtte leder Knut Arild Hareide sier derimot at det var et ønske fra Venstre om å få likestillingsområdet lenge får statsrådkabalen var lagt.

– Den historien som er knyttet opp til dette i mediene, er ikke riktig, sier Hareide.

Mange er uansett kritiske til at statsministeren har gitt Ropstad, som er en innbitt abortmotstander, ansvaret for barne- og familiepolitikken. Blant dem som møtte opp på slottsplassen da Solberg viste frem sin nye regjering tirsdag, var en gruppe kvinner kledd i kostymer lett gjenkjennelige fra den populære TV-serien «The Handmaid's Tale». Det er en serie som kort forklart handler om et samfunn der kvinner har mistet sine rettigheter.

Blant dem som hadde kledd seg ut var komiker Sigrid Bonde Tusvik.

– Dette er en markering vi gjør fordi KrF og Ropstad, som har såpass kristenkonservative holdninger, har fått lov til å ha ansvaret for barn og familier, og har ganske drøye meninger om akkurat kvinners rettigheter, sa hun til VGTV.

Du kan se mer av VGTVs intervju med komikeren her:

Helleland vil ikke kritisere Solberg

Avtroppende statråd Linda Hofstad Helleland var regjeringens eneste representant fra Trøndelag. Nå er det ingen fra den landsdelen lenger. Det har fått en rekke trønderpolitikere til å rase mot statsministeren. I dag sendte Trøndelag Høyre et formelt klagebrev til Erna Solberg.

Helleland selv er lite villig til å kritisere Solberg offisielt.

– Det er en fryktelig vanskelig jobb for en statsminister å sette opp en kabel der man skal ta hensyn til kjønn, region, kompetanse og parti. Men jeg er sikker på at Erna vil lytte til regionen, sa hun i et intervju med NRK like etter at hun hadde overlatt statsrådkontoret til Kjell Ingolf Ropstad .

Hun sa også at hun var sikker på at trønderne vil brette opp ermene og stå på for sin region straks skuffelsen har lagt seg.