LIME-SAKEN: Mohammad Shahzad Nazir var i Lime-saken tiltalt for grov menneskesmuling. Der er dommen enda ikke klar, men nå skal Oslo tingrett behandle saken med hans svigerfar. Foto: Solberg, Trond

Tidligere advokat tiltalt for å ha smuglet svigerfar inn til Norge

Publisert: 10.02.18 15:07

INNENRIKS 2018-02-10T14:07:38Z

Mandag starter saken mot advokat Mohammad Shahzad Nazir, som er tiltalt for å ha hjulpet svigerfaren sin til å få lovlig opphold i Norge.

Nazir, som nå har fått advokatbevillingen suspendert, nekter straffskyld.

VG har tidligere omtalt at Mohammad Shahzad Nazir var siktet for menneskesmugling for å ha hjulpet sin svigerfar til Norge for syv år siden .

Nazir avventer også dom i den omfattende Lime-saken, hvor han ble tiltalt for grov menneskehandel.

Politiet har påpekt at de mener Nazir ga svigerfaren et fiktivt jobbtilbud for å skaffe ham arbeidstillatelse i Norge – og at det igjen ga grunnlag for familiegjenforening med flere familiemedlemmer.

Fikk jobb og opphold

Ifølge tiltalen fikk svigerfaren tilbud om jobb som markedssjef i Nazirs advokatfirma med en årslønn på 500.000 kroner.

UDI innvilget dermed svigerfars søknad om midlertidig opphold i Norge som lønnsspesialist. Ifølge tiltalen hadde imidlertid ikke svigerfaren de arbeidsoppgaver som «naturlig tilligger» en markedssjef.

Ifølge tiltalen ble også mye av pengene som svigerfar fikk utbetalt i lønn, på ulike måter betalt tilbake til Nazir, blant annet gjennom at svigerfar betalte regninger.

Med grunnlag i oppholdstillatelsen svigerfaren hadde fått, fikk også hans kone og tre barn opphold i Norge via familiegjenforening.

Når saken skal opp i Oslo tingrett på mandag, er advokaten tiltalt for å ha hjulpet en utlending til ulovlig opphold i Norge.

Forsvarer: – Fullstendig grunnløs

– Han erkjenner ikke straffskyld. Jeg vurderer saken som svært tynn, sier Nazirs forsvarer Mette Yvonne Larsen til VG.

Nazir ble tiltalt for grov menneskehandel eller medvirkning til dette etter politiet og flere offentlige etater høsten aksjonerte 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden .

Nazirs andre forsvarer, Arve Sjødin, opplyser til VG at Nazir har fått bevillingen som advokat suspendert.

– Eneste grunnen til at denne saken behandles nå, er at man ikke fikk tid til å behandle den innenfor det året hvor Lime-saken gikk. Vårt syn er at den tiltalen er fullstendig grunnløs. Man prøver å finne noe man kan ta Shahzad Nazir for. Det sa jeg også i innledningsforedraget mitt i retten og det står fortsatt, sier Larsen.

Statsadvokat Geir Evanger ønsket ikke å gå inn i saken fredag.

– Det er tatt ut en tiltalte og det sier sitt om hvordan vi bedømmer saken, sier Evanger til VG.