Giske advares mot boomerang

Publisert: 10.02.18 12:52

INNENRIKS 2018-02-10T11:52:38Z

GJØLME/OSLO (VG) Sjelden har det vært knyttet mer spenning til en politisk tale fra en menig stortingsrepresentant, som den Trond Giske skal holde i ettermiddag. Han blir advart.

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske gjør politisk comeback lørdag, etter sin sykemelding og avgang som nestleder. Rundt 30 pressefolk og fotografer har meldt sin ankomst til Gjømle i Orkdal.

Det er på nivå med antallet som dekker partienes landsmøte og ekstra imponerende sett i lys av at det skjer i en bygd i Trøndelag under OLs første dag.

Det er ikke kjent hva Giske kommer til å si i Orkdal lørdag ettermiddag, men det er ventet at han vil ta opp varslersakene i talen . Giske innleder i 14-tiden og vil deretter åpne for spørsmål, men kun om talens innhold – og ikke om varslene.

– Vil merke en offensiv Giske

Det er ventet at han tar opp varslersakene, men spenningen knytter seg til hva han vil si.

– Det blir veldig godt å se at han er på den politiske arenaen på nytt og at han nå kan se fremover, sier stortingsrepresentant Jorodd Asphjell fra Orkdal til VG.

– Så tror jeg vi vil merke en offensiv Trond som er godt forberedt. Her er han på hjemmebane, i et skikkelig arbeiderklassesamfunn, hvor jeg tror han har mange gode minner. Jeg tror han blir godt tatt imot av dem som er her, det er det ingen tvil om, sier Asphjell.

– Har han hatt deg i ryggen gjennom denne prosessen?

– Ja, som kamerat. Jeg var generasjonen før ham i AUF og vi har alltid vært sammen i politikken. Jeg har hatt stort tillit til Trond, det han har stått for og det han har gjort. Jeg har alltid støttet ham, og det gjør jeg nå også, sier Ap-representanten.

– Han har selv beklaget det som har skjedd – og det var rett. Han vil nok komme inn på temaet i dag og, noe annet ville vært unaturlig med flere tusen mediesaker, om han ikke sier noe om hvordan dette har påvirket ham og familien, sier Asphjell.

– Rettsløs

Mange syntes det var på sin plass at Giske via sine advokater, i forrige uke sendte brev til sentralstyremedlemmene i Ap og redegjorde for hver enkelt sak hvor partiledelsen hadde kommet til at han hadde brutt partiets regelverk:

Fordi han har vært utsatt for massiv omtale og kritikk i norske medier – og at det var greit at hans versjon kom til uttrykk.

Hans samboer, Haddy Njie fulgte opp med brev til partisekretær Kjersti Stenseng, rettet mot Jonas Gahr Støre, hvor hun anklager Støre for å ha gjort mannen sin rettsløs: De mener han ikke har fått lagt frem sin fulle versjon før partiledelsen konkluderte med brudd og de krevde at han måtte vike setet i sentralstyret. Giske mener at varslene ble ferdigbehandlet før han var friskmeldt og fikk gitt tilsvar.

– Konklusjonene var dermed gitt, og muligheten til en grundig kontradiksjon har falt bort. Jeg må bare ta det til etterretning, skrev han i sitt brev til sentralstyret, som VG gjenga.

Dette synet har han fått støtte for i mange av de lokale representantene han i dag møter på Gjølme .

Spørsmålet er om han faktisk tar det til etterretning eller om han fortsetter den tøffe linjen.

I partiledelsen er det forventet at han nå i større grad vil søke forsoning og legge varslingstiden bak seg, slik partileder Jonas Gahr Støre har gjort det klart.

– Vi har satt punktum for denne saken, har Støre sagt gjentatte ganger.

– Motreaksjoner

Giske varsles mot å gå for langt, fordi han da risikerer å bli truffet av en boomerang.

– Det er en balansegang i denne saken nå, som vi tror han kjenner. Så erfaren er han: Hvis han går for langt, så risikerer han at det kommer motreaksjoner som han ikke er tjent med, sier en sentral kilde i den delen av Ap som har vært kritisk til det som har kommet frem om Giske, siden saken startet i desember.

Rammen for møtet er at det er stiftelsesmøtet av nye Orkland Ap lørdag ettermiddag: Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord skal slå seg sammen til én storkommune. Derfor slår de fire lokallagene til Ap seg sammen.

– Han har imidlertid gitt beskjed om at han ikke svarer på flere spørsmål om varslersakene i etterkant, opplyser politisk rådgiver i Ap, Per Olav Skurdal Hopsø, til NTB.

Giske har ikke valgt løvens hule når han gjør sitt comeback etter sykmeldingen. Trøndelag er hans bastion og lokale ledere har stått frem og ønsket ham hjertelig velkommen.

Tror han kan bli statsråd

Adresseavisen har vært i kontakt med 19 av Aps 25 lokallagsledere i tidligere Sør-Trøndelag i forkant av møtet lørdag. 13 mener at Giske kan komme tilbake som statsråd.

Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, lederen av interimsstyret i Orkland Ap, sier hun ikke venter at Giske vil beklage trakasseringen.

– Jeg forventer ingen beklagelse. Uansett hva han vil si om varslersaken, vil det tolkes feil. Dersom han beklager, vil noen mene han sier for mye, andre vil mene han ikke går langt nok, sier Gulbrandsen.

Det er langt fra sikkert at denne positive tonen til Giske er like utbredt i resten av landet og at reaksjonene fra Trøndelag ikke er representativt for Ap i landet for øvrig.