SEDLIGHETSSAK: I om lag seks uker har politiet etterforsket en samfunnstopp fra Troms. Mannen i 70-årene er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang gjennom misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller stillingforhold. Foto: TERJE MORTENSEN, VG

iTromsø: Sedelighetssiktet samfunnstopp skal ha tatt med fornærmede på hytta

Silje Løvstad Thjømøe/iTromsø

Lars A. J. Giske / iTromsø

Publisert: 08.02.18 20:14

INNENRIKS 2018-02-08T19:14:46Z

Den siktede samfunnstoppen i Troms skal ha tatt med seg en ung asylsøker på tur til sin egen hytte, skriver avisen iTromsø. Politiet ransaket hytta i forrige uke.

Torsdag ettermiddag ble den sedelighetssiktede samfunnstoppen løslatt fra Tromsø fengsel, etter å ha sittet varetektsfengslet siden 4. januar. Forut for den tid fikk politiet i Tromsø kjennskap til at mannen hadde vært i kontakt med en ung asylsøker noen år tilbake. Kontakten skal ha vært hyppig.

Det skriver iTromsø torsdag kveld.

Den unge asylsøkeren skal etter det avisen kjenner til være en av de fornærmede i saken mot samfunnstoppen. Han er i dag i 20-årene og bor i Norge. Da hendelsene som samfunnstoppen er siktet for skal ha funnet sted, bodde gutten på et mottak i Tromsø.

Dro til hans private hytte

Ifølge iTromsøs opplysninger skal samfunnstoppen ha tilbrakt mye tid sammen med den unge asylsøkeren. Han skal ha vært i en sårbar situasjon da han kom til Norge alene, og var svært traumatisert da han bodde på mottaket.

Mannen skal ha besøkt gutten regelmessig, og ved en eller flere anledninger skal han ha reist på tur med ham. En av disse turene skal ha gått til samfunnstoppens hytte i Troms.

Som Nordlys har skrevet tidligere, ransaket politiet mannens hytte i januar. iTromsø kjenner nå til at årsaken til ransakingen blant annet beror på hytteturen hvor han skal ha tatt med den unge asylsøkeren.

Politiet ønsker ikke å kommentere iTromsøs opplysninger. Det gjør heller ikke den siktede samfunnstoppen eller hans forsvarer.

Ansatte på mottak reagerte

Videre får avisen opplyst at politiet fikk kjennskap til hytteturen under avhør med vitner. De ansatte på mottaket skal ha reagert på at gutten ofte ble kontaktet av samfunnstoppen, og at han tilbrakte mye tid sammen med ham. De har også reagert på at asylsøkeren var med til mannens private hytte.

iTromsø har tidligere avslørt at Bufetat for fem-seks år siden hadde en dialog med direktoratet om avklaring av samfunnstoppens roller, etter at flere ansatte skal ha reagert på hvordan han opptrådte .

Politiet: Flere har reagert på atferden hans

En nær venn av samfunnstoppen, som også har flyktningbakgrunn, har tidligere uttalt til TV2 at mannen umulig kan ha gjort det han er anklaget for. De to traff hverandre på biblioteket, hvor mannen jobbet med å lære seg norsk.

Mannen har ved flere anledninger vært hjemme hos mannen og hans familie, og de har vært på flere hytteturer sammen.

– Jeg oppfattet at han var oppriktig opptatt av hvordan jeg hadde det, viktigheten av å lære språket og det å bli integrert i det norske samfunnet. Jeg har hele tiden opplevd hans motivasjon for å hjelpe meg som personlig ektefølt, sa han til TV2.

Politistasjonssjef Anita Hermandsen sier hun ikke vil kommentere iTromsøs opplysninger, men at mange av tipsene i saken dreier seg om bekymringer.

– Det jeg kan si er at mange av tipsene vi har fått dreier seg om at noen har reagert på atferden hans, og har valgt å ringe oss for å si fra om det.

Advokat Bjørn Morten Litveit Hansen opplyser at hverken han eller hans klient vil kommentere opplysningene. Han nekter som kjent straffskyld og stiller seg uforstående til anklagene mot ham.