FUNNET DREPT: Her fraktes den avdøde ut av privatboligen i Sandnes søndag. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Drapssiktet skal ha blitt heiet frem på nettforum

INNENRIKS 2018-12-25T18:18:21Z

Den drapssiktede mannen i Sandnes ble i forkant av drapet søndag heiet frem av deltagere på et nettforum, skriver Stavanger Aftenblad.

NTB

Publisert: 25.12.18 19:18 Oppdatert: 25.12.18 19:35

VG skrev julaften at siktede har forklart i avhør at han postet innlegg om drapshandlingen både før og etter drapet . Han har erkjent drapet

På forumet, som trolig har deltagere fra over hele verden, skrev mannen at han ville drepe en bestemt person. Ifølge Stavanger Aftenblad skrev mannen, som er i 20-årene, at han trengte å drikke seg til mot.

Naboer om drapet : – Skremmende

I over halvannen time skal anonyme deltagere har skrevet blant annet «lykke til!» og «gjør det, feiging!", skriver avisen. Flere oppfordret ham til å ta bilder eller sende direktevideo av drapet. Da skal han ha lagt ut bilde av gjenstanden han ønsket å drepe med.

– Hvis dette er ekte, har vi drevet en mann til drap, skriver en av deltagerne.

Klokken 04.50 natt til lille julaften, kun 20 minutter etter forrige innlegg, skrev mannen at drapet var gjennomført, og la ut et bilde av det angivelige åstedet.

Den drepte ble funnet i bydelen Austrått søndag morgen, sørøst for Sandnes sentrum. Drapet skal ha skjedd i underetasjen, der det bor flere leietagere, og det var skader på døren i leiligheten.

Mannen som er siktet for drapet, er varetektsfengslet i fire uker. Han erkjenner å drept avdøde, men har ikke tatt stilling til straffskyld .