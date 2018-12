Semitrailer hang utfor bro i Buskerud

INNENRIKS 2018-12-14T08:59:02Z

Det gikk ikke helt etter planen da en latvisk vogntogsjåfør i 60-årene kjørte gjennom Åros i Røyken kommune i morgentimene fredag.

Publisert: 14.12.18 09:59 Oppdatert: 14.12.18 12:34

Etter å ha kjørt forbi et «innkjøring forbudt»-skilt, tok semitraileren med seg autovernet på veien, og henger nå delvis utfor broen. Føreren kom seg ut på egenhånd, og slapp unna uten skader.

I 12-tiden fredag ettermiddag ble traileren berget.

– Vogntoget sperrer veien, og hengeren henger litt over rekkverket. På nåværende tidspunkt er det ikke fare for at den skal falle over rekkverket, sa operasjonsleder Anne Meyer til VG tidligere i dag.

Drammens Tidende skriver at det ikke er første gang trailere setter seg fast i denne veien. Årsaken er som oftest at utenlandske trailere som skal til Røyken Næringspark, kjører på GPS. Ved innkjøringen til Follestadveien, der traileren står fast, er det tydelig skiltet innkjøring forbudt.

Fikk du med deg? Stolte blindt på GPS – kjørte nesten opp en lyktestolpe

Det er også satt opp et stort skilt som forteller på både norsk og engelsk at det ikke er lov til å kjøre på denne veien for å komme til næringsparken.