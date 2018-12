Risikerer flere pengekrav etter «Helge Ingstad»-forliset

Sjøforsvaret risikerer krav om bergelønn etter «Helge Ingstad»-forliset, til tross for at fregatten, som koster minst fire milliarder kroner, har store skader.

Etter at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med «Sola TS», så hjalp flere slepebåter til med å manøvrere skipet inn på en grunne. Disse kan ha krav på bergelønn, ifølge Trond Solvang, som er leder for Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.

Bergelønnen er en økonomisk belønning til de som deltar i en redningsaksjon til sjøs. Belønningen skal oppfordre andre skip til å bidra i en redningsaksjon, ved å gi dem en del av verdiene de bidrar til å berge.

– Det som er det springende punktet, er vilkåret om at havaristen skal være brakt i sikkerhet. For å spinne videre på dette, så kan det tenkes at KNM «Helge Ingstad» ble brakt i sikkerhet før Sjøforsvaret tok over bergingsoperasjonen. Dersom dette er tilfellet så kan de som berget båten ha krav på bergelønn ut fra verdien fregatten hadde før den sank enda dypere noen dager senere, sier Solvang.

Fra før er det kjent at heving og transport av fregatten kan koste minst 70 millioner kroner . Det har Sjøforsvaret bekreftet til VG.

Forsvarsdepartementet har også fått et krav på én million kroner fra Blom Fiskeoppdrett, viser et brev til departementet.

Oppdrettsselskapet begrunner kravet med at forurensningsfaren fra havaristedet gjorde at de måtte flytte 750 tonn ørret.

– Ikke opplagt krav

Solvang beskriver situasjonen som uvanlig siden skip som er i ulykker vanligvis blir brakt i full sikkerhet.

– Derfor er det ikke noe opplagt krav på bergelønn i denne saken. Dersom de har krav på bergelønn blir det problematisk å utlede hva dette skal være, siden bergelønnen skal gjenspeile en viss andel av verdiene som ble berget.

Han sier at alternativet er assistansegodtgjørelse, som vil si at Forsvaret må betale et vederlag for bergingsjobben som ble gjort.

Vurderer krav

Østensjø Rederi bidro med taubåtene Ajax, Tenax og Velox i bergingsaksjonen. Daglig leder for rederiet, Kenneth Walland, sier de for tiden gjør en vurdering på hvordan de vil håndtere eventuelle krav om bergelønn og assistansegodtgjørelse.

Bergelønn har ikke vært en aktuell problemstilling for Forsvaret.

– Forsvaret har inngått kontrakter med sivile leverandører om bistand til hevingsaksjonen. Kontraktene regulerer leverandørenes vederlag. Bergelønn er derfor ikke en aktuell problemstilling, skriver pressevakt for Forsvaret, Sven H. Halvorsen.

Måtte stenge oljefelt

Etter kollisjonen ble Stureterminalen stengt i morgentimene 8. november. Terminalen tar mot olje fra flere oljefelt i Nordsjøen og fem oljefelt ble stengt etter ulykken.

– At raffineriet på Stureterminalen måtte stenges i forbindelse med ulykken er juridisk interessant. Det er ikke utenkelig med et erstatningskrav for formuestapet fra stengingen, dersom det viser seg at uaktsomhet førte til ulykken, sier Solvang.

Equinor, som eier Stureterminalen og oljefeltene som måtte stenge, ønsker ikke å spekulere i en erstatningssak etter ulykken.

– Stengingen var et føre var-tiltak, med utsatt, ikke tapt produksjon. Vil ikke gi noen vurderinger rundt økonomiske forhold i saken. Dette varte noen timer, like fullt opprettholdt vi våre markedsforpliktelser, presstalsperson for norsk sokkel i Equinor, Morten Eek.

«Sola TS», tankskipet som krasjet med KNM «Helge Ingstad» var leid inn av Equinor.