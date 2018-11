BLE AVLYTTET: Da VG møtte ekskjæresten etter at syvbarnsmoren var pågrepet, fortalte han at politiet hadde avlyttet telefonen hans over lengre tid. I dag møtte han som vitne i retten. Foto: Helge Mikalsen

Syvbarnsmor tiltalt for drap og neddoping av ekskjæreste: Skrev tekstmelding om «dødslek»

KRISTIANSAND (VG) Først døde faren, så døde ekssamboeren. Begge skal ha blitt forgiftet og drept av syvbarnsmoren. En ekskjæreste sier det tredje offeret kunne ha vært ham.

Publisert: 20.11.18 12:44 Oppdatert: 20.11.18 12:58

4. Januar 2014 sendte den nå drapstiltalte syvbarnsmoren meldinger med en bekjent.

Samtidig lå en ekskjæreste på sykehus.

Dagen før skal syvbarnsmoren ha dopet ham ned ved å blande sovemedisinen Stilnoct i en drikk, ifølge tiltalen.

På spørsmål fra den bekjente om hvor hun er, svarte syvbarnsmoren «dødslek» og videre stedet hun befant seg.

– Det viser mangelen på empati. Hvis den dødsleken er rettet mot meg, så har jeg ikke ord, sier ekskjæresten som møtte som vitne i Kristiansand tingrett i dag.

VG møtte mannen like etter at syvbarnsmoren var pågrepet i september i fjor. Han var da avhørt en rekke ganger og politiet hadde avlyttet telefonen hans over lengre tid.

Syvbarnsmoren er tiltalt for å ha drept sin far i 2002 og sin ekssamboer Øystein Hagel Pedersen i 2014. Faren skal ha blitt forgiftet og druknet. Ekskjæresten skal ha blitt forgiftet og kvalt.

Ekskjæresten som møtte i tingretten i dag skal ifølge tiltalen ha blitt dopet ned tre ganger og frastjålet om lag 150.000 kroner. Kvinnen nekter for å ha begått noen av handlingene i tiltalen og vil ikke forklare seg.

Hennes forsvarer, Olav Sylte, sier til VG at meldingen om «dødslek» er tatt ut av sin kontekst.

Tre ganger skal ekskjæresten ha blitt dopet ned * 3. januar 2014 ca. kl. 20.30 i Kristiansand i X, fikk hun (tiltalte) X (mannen som vitner i dag) til å innta et sovemiddel inneholdende virkestoffet zolpidem, som hun hadde blandet ut i en drikk. Etter å ha inntatt drikken fikk X bevissthetstap eller lignende reaksjon. Han ble transportert til Sørlandet sykehus hvor han ble innlagt. * I tidsrommet 21. til 22. februar 2013 i Kristiansand i X, fikk hun (tiltalte) X (mannen som vitner i dag) til å innta et sovemiddel inneholdende virkestoffet zolpidem som hun hadde blandet ut i en drikk. Etter å ha inntatt drikken fikk X bevissthetstap eller lignende reaksjon. * I tidsrommet november – desember 2013 i Kristiansand i X (mannen som vitner i dag), fikk hun (tiltalte) X til å innta et sovemiddel inneholdende et ukjent virkestoffet som hun hadde gjemt inni en Udos Choise vitaminkapsel som hun ga ham. Etter å ha inntatt drikken fikk X bevissthetstap eller lignende reaksjon.

– Glad jeg er i live

Det antas at Hagel Pedersen døde av en overdose Stilnoct.

I en blodprøve tatt av ekskjæresten som møtte som vitne i dag, ble det også funnet Stilnoct.

– Det er forferdelig, det gjør noe med meg psykisk også, sier ekskjæresten.

– Har du noen anelse om hvorfor tiltalte skulle gjøre dette, spør aktor Ragnhild Helgesen.

– Nei. Jeg har ikke tenkt noe over det. Jeg er bare glad jeg er i live, sier ekskjæresten.

– Når jeg har fått i meg dette her, så kunne jeg vært det tredje offeret, legger han til.

Kjørt rundt i taxi

Han forteller at han 3. januar 2014 fikk en glass cola av tiltalte, før han selv skulle på jobb.

– Jeg drakk det temmelig på styrten, sier mannen.

Etter det husker han svært lite, men han forteller at han satte seg i en taxi. Han skal først ha blitt kjørt til Lillesand, deretter til Grimstad. Turen kostet ham 1500 kroner.

Etter flere dager på sykehus ble han sykmeldt i over en måned på grunn av hukommelsestap.

Mannen forsto ikke på denne tiden hva bevissthetstapene kom av. Han trodde lenge de var forårsaket av stress og stor arbeidsmengde. Også i dag blandet han forskjellige hendelser og har problemer med å huske.

– Jeg blir forferdelig skremt når jeg ser dette her, sier mannen om det som står i dokumentene om hans helsetilstand og atferd på ulike tidspunkter.

Selv om mannen ifølge tiltalen er utsatt for alvorlige straffbare forhold, startet ikke aktor Ragnhild Helgesen med å stille spørsmål om det han skal ha blitt utsatt for, men om personligheten til tiltalte, avdøde Hagel Pedersen, pillebruk og hvordan tiltalte skaffet seg penger.

Ekskjæresten er et svært viktig vitne for påtalemyndigheten som vil beskrive et giftig modus: at syvbarnsmoren dopet ned og forlot menn som sto henne nær og videre stjal penger eller bankkort fra dem.

Mannen hevder at syvbarnsmoren kastet kredittkortregninger, og at han ikke forsto hvor alle pengene tok veien.

– Hva er det brukt penger på, spør aktor Helgesen.

– Sminke, klær og hår. Ikke bil, møbler eller ting jeg kunne fått noe igjen for. Det er bare tulleting, svarer ekskjæresten om de 150 000 kronene tiltalte skal ha stjålet fra ham.

– Ville ha barn

Da syvbarnsmoren flyttet inn hos mannen, skal det å få barn raskt ha blitt tema.

– Hun hadde lyst på barn. Men jeg var sterilisert. Jeg tok kontakt med lege, men det hadde gått for lang tid, sier mannen som jobbet i en offentlig etat hvor han også traff tiltalte for første gang.

Mannen forteller at kjæresteforholdet mellom ham og tiltalte varte litt over et halvt år.

– Men det gikk et halvt år til fra jeg sa hun måtte ut, til at hun flyttet ut, sier ekskjæresten.

Kastet ut etter bevissthetstap

I februar 2013 skal ekskjæresten ha opplevd et bevissthetstap. Tiltalte skal ha vært til stede og ifølge tiltalen skal hun ha dopet ham ned.

Hans søster skal ha funnet ham på sofaen med blod i ansiktet.

– Som jeg har skjønt ble hun (tiltalte) hevet ut. Det husker jeg ikke. Det er bare ting jeg har blitt fortalt, sier ekskjæresten.

– Kom hun tilbake etter at hun var blitt kastet, spør aktor Ragnhild Helgesen.

– Jeg tror hun kom tilbake, svarer ekskjæresten, som sier han avsluttet forholdet med tiltalte på grunn av tiltaltes angivelige medikamentbruk.