Foto: UT MOT SOLBERG: Aps partisekretær Kjersti Stenseng nøt litt ro foran peisen på Pers Hotell før hun angrep Erna Solberg onsdag. Foto: Bjørn Haugan

Stenseng hardt ut mot Solberg i abortstriden

INNENRIKS 2018-11-21T11:23:46Z

GOL (VG) Aps partisekretær Kjersti Stenseng tar et kraftfullt abort-oppgjør med statsminister Erna Solberg (H).

Publisert: 21.11.18 12:23

I sin tale til på LO Stats kartellkonferanse på Pers Hotell på Gol onsdag, gikk Stenseng i strupen på statsministeren.

– De siste ukene har vi vært vitne til det jeg vil kalle et uverdig maktspill om et vanskelig tema. Erna Solberg har satt sitt ønske om å bevare maktposisjonen foran norske kvinners rettigheter, sa hun til en sal full av tillitsvalgte i LO, i hovedsak fra offentlig sektor.

I går var det Petter Stordalen som regjerte på samme talerstol .

Lover ny kamp i gatene

Hun var klokkeklar:

– Kjære LO, la det ikke herske noen tvil: Dersom en ny regjering rører abortloven, vil vi på nytt ta til gatene sammen med kvinner og menn over hele landet. For Arbeiderpartiets standpunkt er krystallklart. Abortloven har vi levd godt med i 40 år. Vi aksepterer ingen innstramming.

Stenseng erkjenner at hun gjerne skulle sett at KrF valgte rød side. Men hun sa at det også gir muligheter.

– Norsk politikk vil bli mer todelt, med tydeligere blokker. Og da vil Ap gå i bresjen for å lede en rødgrønn opposisjon.

Slik skal de vinne valget

Hun trakk frem tre punkter de skal kjøre frem, for å vinne tilbake velgerne.

– Det første er kamp mot privatisering og kommersialisering. Erna Solberg har flere ganger i høst tatt kommersielle aktører innen velferd i fullt forsvar. Kampen for fellesskapsløsninger blir en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet i kommunevalget.

– Det andre er trygge arbeidsforhold. Det gjelder alt fra faste stillinger til flere lærlingplasser og satsing på yrkesfag.

Heltid

– Det tredje er saken om heltid. Heltid skal ikke være noe vi snakker om i festtaler. Det skal bli hverdagen for offentlige ansatte over hele landet.

Stenseng fastslo at der er helt avhengige å vinne frem blant de 930 000 medlemmene i LO.

– Arbeiderpartiet trenger dere mer enn noen gang før. Og jeg håper dere også trenger oss. Det er kun 292 dager til kommunevalget. Jeg gleder meg til vi skal vinne det sammen.

Erna Solberg har fått kraftig kritikk flere ganger for abortutspillet. For to dager siden gikk også Anniken Huitfeldt hardt ut og beskyldte Solberg for å spille et kynisk spill for å beholde makten. Da svarte helseminister Bent Høie på hennes vegne, slik:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i de grove beskyldningene Anniken Huitfeldt fremmer. Erna Solberg har svart på en oppfordring fra KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Det gjorde også Jonas Gahr Støre på vegne av Ap. Under forutsetning av at kvinners rettigheter ikke svekkes har Høyre sagt ja til å diskutere paragraf 2c med KrF. Alle kvinner som søker abort etter 12 uke får også i dag sin sak behandlet og avgjort i abortnemnd, det vet Huitfeldt godt, skrev Høie i en epost til VG.

- Høyres politikk hva gjelder abortloven er godt kjent, men det er heller ingen hemmelighet at flere i Høyre, partilederen inkludert, personlig er tilhenger av å gjøre endringer i paragraf 2C med begrunnelse i at den oppleves diskriminerende slik den blir praktisert i dag, skrev han også.