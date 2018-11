NØDHJELP: Svein-Magne Pedersen har bedt sine tilhengere om støtte til det som skulle være 24 barnehjem i India. Foto: Mattis Sandblad

Mirakelpredikanten: - Skulle ikke drive barnehjem, bare bygge dem

Svein-Magne Pedersen forsvarte sine nødhjelpsrosjektene i India over for VG, etter å ha møt opp hos den kristne TV-kanalen Visjon Norge mandag kveld. Der skulle han fortelle «sannheten om barnehjem i India».

Mandag sendte Stiftelsestilsynet brev til Svein-Magne Pedersens stiftelse Misjonen Jesus Leger om at de åpner tilsyn mot stiftelsen .

Samme kveld er Pedersen gjest på Visjon Norges TV-program «Studio Direkte» i Drammen. På forhånd skrev han på Facebook at han skulle fortelle «sannheten om barnehjem i India», etter VGs avsløringer om at han har samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.

– Fortell da Svein-Magne – her har du en åpen mikrofon, åpner programleder Jan Hanvold, tidligere kjent fra NRKs dokumentar «Pengepredikanten »

«Jeg har 100 % god samvittighet», skrev mirakelpredikanten i Facebook-innlegget før programmet. Han har tidligere også kalt VGs artikler for «fake news».

Les VGs tidligere avsløring: Svein-Magne Pedersen og stiftelsen har i årevis solgt bønn til syke over telefon til 14 kroner i minuttet.

– Var ikke der for å drive barnehjemmene

Når Pedersen ber om penger fra sine givere, har han hevdet at hans stiftelse Misjonen Jesus Leger (MJL), har bygget «24 barnehjem» i Orissa og Chennai i India, og har «2000 munner å mette» å mette på disse hjemmene.

VG har dokumentert at Pedersen aldri har finansiert 24 barnehjem , men to. Ett av dem har vært nedlagt i tre år, og der bor det bare kuer. Det andre er ikke i drift som barnehjem – men brukes til å tilby et titalls barn leksehjelp.

Når han blir spurt hva som skjedde med de barna som skulle være der det nå kun bor kyr, gjentar Pedersen at han ikke kjente til at det var lagt ned før nylig. Han sier også at misjonen ikke har ansvar for å drive det.

– Vi var ikke der for å drive det, vi var der for å bygge det. Alle som har gitt til misjonen Jesus leger i Chennai, i Orissa - pengene har gått til det rette formål, det har ikke gått til noe annet enn barnehjem. Det har ikke gått til noe som ikke eksisterer, sier han til TV-kanalen.

– Dere sender jo penger til India hele tiden - har dere ikke kontroll med om disse er utro tjenere? spør programleder Hanvold.

– Under byggingen av barnehjemmene fikk jeg til stadighet 15-20 bilder, nå er veggene kommet opp, nå er taket kommet opp - så vi har hatt kontroll, og han som var leder har ikke jukset der, svarer Pedersen.

– Skal ikke gjøre alt

Etter debatten svarer Pedersen for første gang på noen av VGs spørsmål om virksomheten. Tidligere har ikke VG lyktes med å få ham i tale: Han har henvist til sin advokat John Christian Elden.

Pedersen gjentar at misjonen aldri skulle drive barnehjem i India, men bygge dem.

– Pengene har gått til dette, og til bygging av tolv brønner. Der er vi ikke blitt lurt. Det eneste vi ble lurt på, er at han sa at det var 800 barn i Orissa når det var lagt ned, sier Pedersen til VG, som henviser til stiftelsens lokale samarbeidspartner, predikant Kingsly Lazarus.

Lazarus har tidligere hevdet overfor VG at Pedersen finner på historier.

Men da Pedersen i sommer skrev til sine tilhengere at på en giro at « vi trenger tre millioner i juli for å komme i balanse», skrev han at de «trenger sårt midler til våre mange misjonprosjekter».

Deretter viste han blant annet til at de «trenger støtte til mat til mellom 1000 og 2000 foreldreløse barn på våre 24 barnehjem i India». I september-utgaven av magasinet ba predikanten også om penger til mat.

– Men du har jo ikke finansiert mat til 2000 barn på 24 barnehjem i India?

– Nei, jeg skal ikke gjøre alt. Jeg skal være med å gjøre det. Jeg er med på det, sammen med mange andre, sier han, og hevder at stiftelsen har sendt penger som skulle brukes til mat til barn i India til den lokale samarbeidspartneren, og planla å sende mer.

Forsvarer organisasjon i Canada

Pedersen og familien styrer også en «non-profit»-organisasjon i Canada, som kan få overført de titalls millionene den norske stiftelsen disponerer om den legges ned.

En av Canadas fremste jurister på ideelle organisasjoner sier til VG at det er nesten ingen reguleringer og innsyn for denne typen organisasjon, noe som gir dem «større frihet til å gjøre hva de vil med pengene» .

– Du kan jo ikke gjøre hva du vil med det der, som journalisten har skrevet. Det har vi aldri gjort, sier Pedersen under TV-sendingen.

Årsregnskap fra 1995 til 2002 viser at millioner har blitt overført til Jesus Heals fra Misjonen Jesus Leger i Norge. Kravet om å levere slik informasjon til myndighetene falt bort i 2004.

Overføringer fra Pedersens norske stiftelse, Misjonen Jesus Leger, utgjorde så godt som hele inntektsgrunnlaget for organisasjonen i 1995 til 2002.

– Pengene går til mange ting, selvfølgelig litt til Canada også, sier Pedersen under sendingen, og sier organisasjonen driver misjonsvirksomhet der.

VG har spurt predikanten om hvor store beløp som er overført etter 2002, uten at han har besvart dette.

Åpnet tilsynssak

Millioner av kroner har kommet inn til Misjonen Jesus Leger fra nordmenn gjennom gaver og kollekt, og fra mennesker som har ringt inn til Pedersen og stiftelsens forbønnstelefon til 14 kroner i minuttet. Pedersen la forbønnstelefonen i sommer , men ber fortsatt om pengegaver fra sine tilhengere.

I vår avslørte VG hva predikanten sa til syke mennesker som ringte inn . Da hevdet predikanten blant annet at hans bønn kunne helbrede kreft.

Se de skjulte opptakene her : Mirakelpredikantene

Forbrukertilsynet opprettet tilsynssak mot Misjonen Jesus Leger i vår, og konkluderte med at de drev med ulovlig markedsføring . Helsetilsynet har i tillegg begjært påtale, slik at politiet må etterforske stiftelsens helbredelsesvirksomhet.

På bakgrunn av VGs avsløringer fra og med i sommer til i dag, har Stiftelsestilsynet nå også opprettet tilsynssak mot Pedersen og stiftelsen:

– Bakgrunnen for vår tilsynssak er opplysninger som fremkommer i medieoppslag, og som gir risiko for at det kan foreligge forhold som innebærer brudd på stiftelseslovens regler og stiftelsens vedtektsfestede bestemmelser, skriver Stiftelsestilsynet i et brev til Misjonen Jesus Leger mandag.

Stiftelsen må s vare på en rekke spørsmål, blant annet om rutiner for håndtering av inhabilitet, sikring av stiftelsens formueforvaltning og gi en detaljert oversikt over de ideelle formålene de skal ha støttet.

– Veldig tøft

For å spore opp det som skulle være Pedersens 24 barnehjem Orissa og Chennai India, har VG søkt svar hos indisk politi, tilsynsmyndigheten Child Welfare Committee, fått innsyn i register for barnehjem og snakket med et titalls lokale personer og barnehjemsarbeidere.

Pedersen kommer med krass kritikk av VGs dekning av hans nødhjelpsprosjekter under TV-sendingen, og sier mediedekningen har vært tøff for familien.

– Det er veldig tøft å bli sett på som en skurk når man ikke er det, sier han.

VG har gjentatte ganger bedt Pedersen om et intervju, og sendt ham en rekke spørsmål. Han har tidligere henvist til sin advokat John Christian Elden. I en uttalelse har Elden skrevet at Misjonen Jesus Leger har forholdt seg til opplysninger fra sine samarbeidspartnere i India, og stiftelsen har ikke har hatt noen grunn til å betvile dette.

«Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon noe som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet. Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til», skriver Elden i en e-post til VG.

Les hele predikantens tilsvar her .

Om organisasjonen i Canada har Elden skrevet på vegne av Misjonen Jesus Leger:

«Misjonen Jesus Legers advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning. At pengene skal overføres til stiftelsen i Canada, er fordi lovverket krever slik øremerking. Pedersen med sin tilknytning til Canada sier det er naturlig at arbeidet videreføres i Canada dersom MJL i Norge avvikles»