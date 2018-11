PRØVELØSLATT: Drapsdømte Jan Helge Andersen ble prøveløslatt i 2016. Bildet er fra 2001. Foto: Tore Andre Baardsen / VG

Baneheia-dømt med nye opplysninger i saken

På spørsmål fra TV 2 svarer drapsdømte Jan Helge Andersen på hvor han og Viggo Kristiansen befant seg dagen før Baneheia-drapene.

Jan Helge Andersen har ikke svart på spørsmål knyttet til den såkalte Baneheia-saken siden han forklarte seg i lagmannsretten i 2002. Det skriver TV 2 , som nå har sendt en rekke spørsmål til Andersen.

Viggo Kristiansen og Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på to jenter på åtte og ti år.

I svarene til TV 2 forteller Andersen, som ble prøveløslatt i 2016 , hvor han og Kristiansen skal ha befunnet seg dagen før drapene. Han skriver at de to gikk på en bestemt sti i Baneheia, og at de skulle ned på en bensinstasjon.

Andersen skriver også at han passet på den yngste av de to jentene, mens Kristiansen begikk ugjerninger, ifølge kanalen.

Kristiansen på sin side har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

– Avhørte samtale

I forbindelse med svarene fra Andersen, kommer det også frem at faren hans skal ha hørt Kristiansen snakke til Andersen om saken – to måneder før de ble pågrepet.

Andersen far skal ha overhørt samtalen i etterkant av et avhør, som gjaldt en kikkerepisode. Ifølge faren skal Kristiansen ha sagt følgende:

«Hvis du tilstår, Jan Helge, så kommer jeg til å nekte resten av mitt liv og legge all skyld på deg».

Tidligere etterforskningsleder Arne Pedersen og Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier til TV 2 at opplysningene er helt nye i saken.

Baneheia-bok

I fjor kom boken «Drapene i Baneheia». Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr mener Kristiansen har sonet 17 år i fengsel for drap og voldtekter han ikke har begått .

Forfatteren mener blant annet at forklaringene til Andersen er «fulle av usannheter og usannsynligheter».

– Jeg har aldri snakket med denne forfatteren. Han har heller aldri sendt meg en personlig forespørsel om å gjøre det. Det reagerer jeg sterkt på, sa Andersen til VG i fjor høst.

Også familien hans reagerer kraftig på boken . I tillegg til påstandene om at sønnen var alene om drapene, mener mor Berit Andersen at boken utleverer privatlivet til både Kristiansen-familien og dem selv.

Behandler begjæring i 2019

De to jentene ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. To år senere ble Andersen og Kristiansen dømt.

Andersen tilsto både drap og voldtekt, og forklarte samtidig at Kristiansen ikke bare var med, men var pådriveren for det hele. Retten la stor vekt på Andersens forklaring.

Det finnes ingen tekniske bevis mot Kristiansen, og han ble dermed dømt hovedsakelig som følge av kameraten Andersens vitnemål.

I sommer ba Kristiansen for sjette gang om at saken gjenopptas, og hans advokat Arvid Sjødin bekreftet at det var overlevert en gjenopptakelsesbegjæring til Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Tidligere denne måneden opplyste Gjenopptakelseskommisjonen til P4 at begjæringen behandles først neste år.