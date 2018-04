ULYKKESSTEDET: Søndag er det to år siden helikopterstyrten ved Turøy som kostet 13 mennesker livet. Foto: Harald Vikøyr/VG

Pårørende venter på svar etter Turøy-ulykken

NTB

Publisert: 29.04.18 05:57

To år etter at 13 personer omkom i helikopterstyrten på Turøy, venter de pårørende fortsatt på den endelige rapporten.

Søndag er det to år siden elleve oljearbeidere og to piloter døde i helikopterstyrten ved Turøy utenfor Bergen . Den endelige granskingsrapporten skulle være klar for offentliggjøring innen toårsmarkeringen, men de pårørende venter fortsatt, skriver Bergens Tidende .

Fakta Fakta om Turøy-ulykken * Tolv menn og en kvinne omkom i helikopterulykken ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland 29. april 2016. * Helikopteret var på vei fra oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn da det styrtet. * Helikopteret var av typen Airbus Helicopters H225 Super Puma, operert av selskapet CHC Helikopter Service * Helikopteret styrtet etter at rotoren løsnet. Det var ingen varsler på forhånd. * Kommisjonen er sikre på at utmattingsbrudd i et av planetgirene forårsaket ulykken. * Helikopterets varslingssystem og vedlikeholdsprosedyrer var basert på at eventuell sprekkvekst skulle frigi metallpartikler, men det skjedde ikke. Dermed utviklet sprekken seg uten å bli oppdaget. * Etter ulykken besluttet Luftfartstilsynet at flere Super Puma-helikoptre av typen som styrtet, skulle settes på bakken. (NTB)

– De venter på rapporten og hva som skjer etterpå. Vil de ansvarlige ta ansvar? Vil ulykken føre til økt helikoptersikkerhet offshore? De spør seg hva det betyr at 13 mennesker mistet livet. Blir det endringer eller vil ulykken bare bli regnet som et arbeidsuhell, spør de etterlattes bistandsadvokat, Svein Kjetil Lode Svendsen.

Årsasken til at det har tatt tid er at et utkast til en endelig rapport har vært til konsultasjon hos de berørte parter, og er nå kommet i retur med innspill. Videre skal Havarikommisjonen avgjøre hva som blir tatt til følge og innarbeidet i rapporten.

– Dette er et møysommelig og tidkrevende arbeid, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen.

De pårørende er ikke regnet som høringsinstans. Det er heller ikke operatøren Statoil.

