AUF-ere om Listhaugs innlegg: – Ekstra vondt akkurat nå

Publisert: 13.03.18 13:24 Oppdatert: 13.03.18 14:26

Ole Martin Juul Slyngstadli mener Listhaug bør beklage og slette Facebook-statusen som siden publisering har skapt sterke reaksjoner. Og sier utspillet kom på et vanskelig tidspunkt.

Slyngstadli og Ragnhild Kaski er begge overlevende etter angrepet på Utøya 22. juli. I en kronikk i VG skriver de at de opplever at justisminister Sylvi Listhaug bidrar til hatet mot AUF og Arbeiderpartiet .

Kronikkforfatterne sikter til Listhaugs Facebook-innlegg der det over et bilde av væpnede krigere står «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Listhaug setter oss i en bås på en særlig vond måte

«Det er et hat som fortsatt manifesterer seg i kommentarfelt, i sosiale medier, i nazidemonstrasjoner og verbale trusler. Det er et hat vi som AUF-ere må leve med. Det er et hat samfunnet må ta på alvor. Det vi nå reagerer på, er at justisministeren nører oppunder det samme hatet,» skriver de i kronikken.

På sin Facebook-side anklager Ap-leder Jonas Gahr Støre Listhaug for å handle som en privatpraktiserende justisminister . Kronikkforfatter Slyngstadli er enig.

– Jeg tror nok Jonas har satt ord på det veldig mange tenker. Enten er dette regjeringens linje, eller så er det Listhaug som bruker sin posisjon som justisminister til å uttale seg om et område hun har ansvar for. Og begge tilfeller er ille, sier Slyngstadli.

– Hun setter oss i bås, og i dette tilfellet på en særlig vond måte.

Han forklarer at kronikken er deres måte å ta til orde mot Listhaugs påstand. En påstand han beskriver at føles «absurd» og «urimelig».

– Over helgen har vi brent inne med mange tanker og følelser, sier Slyngstadli.

– Ekstra vondt akkurat nå

I helgen var det også premiere på Erik Poppes film om det som utspilte seg på øya i Tyrifjorden 22. juli 2011 . Slyngstadli sier det gjør Listhaugs utspill ekstra vanskelig.

– Det er nok tilfeldig at den politiske debatten kom samtidig som premieren på Utøya 22. juli, men det gjør det ekstra vondt å få slengt dette i trynet akkurat nå, sier han.

Han mener anklagene er grove, og at justisministeren selv «gjemmer» seg bak rådgivere og nekter å svare for seg.

– Dette er veldig spesielt når det dreier seg om et område som har rammet oss så veldig: 22. juli er det eneste terrorangrepet på norsk jord, det var politisk motivert og det var rettet mot AUF. Så skal vi bli fortalt at vi setter terrorister foran nasjonens sikkerhet, sier Slyngstadli.

Mener Erna må på banen

Erna Solberg gikk tidligere denne uken ut og omtalte Listhaugs innlegg som for tøft både billedlig og retorisk.

– Jeg mener at dette var for tøft, det var over grensen og det var et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet i forhold til innholdet, fortalte Solberg til NRK .

Statsministerens kommentar har skapt reaksjoner, og AUF-leder Mani Hussaini fortalte i går til VG at han i samråd med flere nå vil vurdere å utestenge Solberg fra Utøya-markering , på grunn av det han kaller «unnvikende uttalelser».

Slyngstadli er enig i at statsministeren ikke har sagt fra klart nok.

– Det holder ikke å si at dette er tøffe ord. Hun må gi beskjed om at dette ikke er greit på en langt tydeligere måte, mener han.

Han mener også at Listhaug nå bør beklage og håper hun sletter statusen sin.

– Det handler om litt anstendighet og å kunne si at «her gikk jeg for langt».

VG har vært i kontakt med Listhaug, som sier hun ikke vil kommentere saken.