Hver fjerde student har opplevd seksuell trakassering

Én av fire studenter oppgir i en undersøkelse at de har opplevd seksuell trakassering i løpet av studietiden.

De vanligste formene for seksuell trakassering som kommer fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, SHoT 2018, er verbal trakassering og uønsket berøring, klemming eller kyssing, melder Aftenposten.

– Høye tall

– Jeg synes det er høye tall. Vi må innse at det kan være underrapportering av seksuell trakassering innen akademia, og at problemet kan være betydelig større enn vi kjenner til. Derfor vil vi fortsette å jobbe med tydelige retningslinjer og holdninger, både overfor studenter og ansatte, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo .

4,7 prosent av de kvinnelige studentene oppgir at de har blitt utsatt for voldtekt i løpet av studietiden. 0,4 prosent av de mannlige studentene svarte det samme. Totalt svarer 31 prosent av kvinnene at de har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering. For mannlige studenter er andelen 8 prosent.

Det er første gang en slik undersøkelse lages, så det finnes ikke tidligere data å sammenligne med for å avdekke utviklingstrekk, sier leder Jussie Lønning i styringsgruppen for SHoT.

Over 50.000 studenter tilknyttet studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim deltok i undersøkelsen.

I undersøkelsen Studiebarometeret, som ble fremlagt tidligere i vinter, kom det frem at om lag halvparten av studentene ikke har fått informasjon om hvordan de kan melde fra om trakassering på sitt universitet eller sin høyskole.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø reagerte på funnene i undersøkelsen.

–⁠ Ingen studenter skal måtte oppleve trakassering, men når det likevel skjer må det være lav terskel for å varsle. Når så mange svarer at de ikke har fått informasjon om systemer for varsling ved trakassering, betyr det at universitetene og høyskolene har en jobb å gjøre, sa Nybø til studentavisen Universitas.