SAMME BARNEHAGE: Linn-Merita Tobiassen og Maria (som ikke ønsker å stå frem med bilde) har sønnene i samme barnehage.

Marias (30) kreftbehandling dekkes ikke av staten – fikk hjelp fra uventet hold

SANDE (VG) Marias (30) immunterapibehandling kommer til å koste over 1,4 million kroner ut av egen lomme. Da Linn-Merita Tobiassen fikk vite om situasjonen til mammaen til sønnens barnehagekompis, kunne hun ikke la være å hjelpe.

Sommeren 2016 fikk Maria (30) diagnosen livmorhalskreft. Etter flere stråle- og cellegiftbehandlinger den høsten ble kreften bekjempet. Noen måneder senere var den imidlertid tilbake – i lungene.

Hun gjennomgikk flere cellegiftbehandlinger, men kreften fortsatte å vokse. Behandlingen ble avsluttet da den ikke fungerte.

– Jeg fikk beskjed om at «dette kan du ikke leve lenge med». Legen anbefalte meg å dra hjem og gjøre de tingene jeg hadde lyst til å gjøre i livet, sier hun gråtkvalt.

– Det var grusomt. Man tenker på alt man går glipp av. Alt man ikke skal få oppleve som mamma, sier hun og legger hodet i hendene.

Dyr behandling

Hun får en hånd strøket omtenksomt over ryggen. Til høyre for henne sitter Linn-Merita Tobiassen. De to kvinnene kjenner hverandre ikke fra før, annet enn å ha passert hverandre når de har hentet og levert sønnene i barnehagen.

Tobiassen har invitert til lunsj slik at hun kan bli bedre kjent med kvinnen hun har samlet inn nesten 200.000 kroner til.

VG får være med på besøket i Sande , hvor de begge bor.

Den siste uken har det strømmet inn med donasjoner for å hjelpe Maria med å betale for behandlingen som kan redde livet hennes.

Etter å nærmest ha fått dødsdommen på sykehuset, blir Maria tipset om immunterapi av en kreftlege. Hun sender søknad til Aleris om å få behandling privat. Behandlingen har ikke effekt for alle kreftpasienter, og benyttes som regel kun når annen behandling ikke fungerer.

IMMUNTERAPI Immunterapi omhandler flere typer behandlinger. Det gis om intravenøs infusjon via kanyle inn i en blodåre.

Behandlingen utnytter pasientens eget immunsystem til å angripe kreftcellene.

Få kreftdiagnoser har så langt hatt nytte av immunterapi, blant annet føflekk- og lungekreft.

Immunterapi gis til pasienter som har en kreftsykdom som ikke lar seg operere eller som har spredt seg. Kilde: Kreftforeningen

For Maria har behandlingen gitt gode resultater. Men den koster mye penger, og hun får ikke dekket den av staten. Hver behandling koster 176.400 kroner, og hun har fått beskjed om at hun må regne med minst åtte behandlinger. Det er mye penger for en liten familie på tre.

Ba om Insta-hjelp

Tobiassen fikk høre om Marias situasjon etter å ha blitt invitert til en gratiskonsert til inntekt for henne.

– Hvis man kan gjøre noe , hvorfor ikke? Jeg tenkte jeg kunne prøve å skrape sammen 10.000 kroner, sier hun.

Hun gikk ut på Instagramprofilen sin @strikkelure for én uke siden og ba om donasjoner av strikkeplagg hun kunne auksjonere bort for å hjelpe Maria med å betale behandlingen. Det begynte å renne inn meldinger fra folk som ville hjelpe, og så langt er det donert 261 strikkeplagg.

– Det er en kjempedugnad. Jeg har bare hatt ideen, så har alle tatt et kjempetak. Den rausheten som har blitt vist de siste dagene på Instagram, skal du lete lenge etter, sier Tobiassen begeistret.

Flere store strikkeprofiler har slengt seg på dugnaden. Også tidligere supermodell Hanneli Mustaparta har donert en strikkegenser for å hjelpe Maria.

– Jeg tror ingen skjønte at det skulle bli så stort. Det er en hyggeligere form for veldedighet fordi man får noe fint for pengene, sier Tobiassen.

– Gir meg en sjanse

Det er i tillegg startet en innsamlingsaksjon på Vipps, hvor det den siste uken har rent inn med bidrag etter at Tobiassen delte den på Instagram. Totalt har det kommet inn 240.000 kroner til Maria, noe som dekker nesten 1,5 behandlinger.

– Jeg skjønte først ingenting. Det var så klart veldig hyggelig og uforventet. Ikke minst overraskende, at så mange mennesker bryr seg. Det er nesten vanskelig å forstå at alle vil hjelpe meg, sier Maria takknemlig.

Hun forteller at beløpet som er samlet inn har stort betydning for at hun får flere behandlinger. Fremtiden ser litt lysere ut, selv om kreften fortsatt er der.

– Man blir redd for å planlegge noe. Men jeg er veldig glad for at dette hjelper. Det gir meg en sjanse, sier hun rørt.

Begrenset offentlig behandling

Marias kreftlege på Aleris, Marius Normann, forteller at immunterapi er en samlebetegnelse på behandlinger som går ut på å stimulere immunforsvaret til å angripe kreftcellene.

– Se for deg kreftceller som kamuflerte soldater. Immunterapi tar bort kamuflasjen, forklarer han.

I de tilfellene hvor immunforsvaret ikke har oppdaget kreftcellene i utgangspunktet, vil ikke denne typen immunterapi (PD1-hemmer) ha noen effekt. Behandlingen tilbys også i det offentlige for ulike kreftdiagnoser.

– For de mindre diagnosegruppene, som livmorhalskreft, eggstokkreft og andre, er færre pasienter. For disse tar det lengre tid før alle data om effekt er klare, noe som er en forutsetning for at myndighetene kan godkjenne behandlingen for alle. Vi forsøker å fylle tomrommet fra lovende data fremlegges og frem til behandlingen godkjennes for bruk i det offentlige, sier Normann og forklarer at det gjerne dreier seg om de samme medikamentene som benyttes i det offentlige.

Total behandlingstid varer gjerne mellom ett og to år dersom den er vedvarende effektiv. Effekt måles hver tredje måned.

Maria begynte behandlingen i påsken i år. Så langt har den gitt gode resultater. I november er hun ferdig med nok en runde, og det vil bli tatt en ny måling av effekten på immunterapien.