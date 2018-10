OMKOM I I FORLISET: En mann midt i 30-årene fra Nordfjord omkom under fiskebåtforliset i Gloppefjorden lørdag kveld. Foto: PER SVEIN REED

Fiskebåtforliset: – Bølger slo inn i båten og stanset motoren

2018-10-21

De overlevende fra fiskebåtforliset i Gloppefjorden lørdag kveld har fortalt at bølger slo inn i båten og stanset motoren – og da kom et enda mer vann inn i båten.

21.10.18

En mann midt i 30-årene ble natt til søndag funnet omkommet på bunnen ved Devik i Gloppefjorden.

Store bølger

– Dette er snakk om en ikke så veldig stor fiskebåt i plast, med overbygg over halve båten. Eieren er yrkesfisker. De hadde vært ute og fisket, og var på vei inn igjen til Sandane da de kom ut for uvanlige bølger, forklarer politioverbetjent Nils-Ove Roset i Gloppen lensmannsdistrikt til VG.

Han mener at en kombinasjon av vind og lokale strømforhold har gjort at båten kom ut for store bølger. Det var også kraftig regn i området.

– Det er et kryss mellom fjordene i dette området, som kan gi spesielle strømforhold. Da motoren hadde stanset, ble båten liggende uten styring og nå fikk den inn enda mer vann. Så du måtte ta et valg – å forlate båten.

Ifølge flymeteorologen på Meteorologisk institutt i Bergen viser en automatisk vindmåler på Sandane lufthavn at det blåste sør-sørøstlig laber bris i området, med vindkast opp til 14 meter per sekund. På Florø lufthavn ute ved kysten blåste det liten kuling.



100 meter fra land

Han anslår at båten kan ha vært om lag hundre meter fra land da de fire om bord måtte forlate båten. Han antar at de hadde redningsvester om bord, men at de som yrkesfiskere kanskje ikke hadde dem på.

– De tre har klart å ta seg til land, men en har ikke klart det. En er utskrevet fra sykehuset, mens de øvrige to fortsatt er innlagt. Jeg vil beskrive deres tilstand som medtatt etter hendelsen, sier Roset.