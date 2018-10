KRONISK SYKDOM: Bildet er av lungene til en 58 år gammel mann med lungefibrose og viser lesjoner i lungevevet. Foto: Science Photo Library / ZEP

Kronprinsesse Mette-Marit diagnostisert med kronisk lungefibrose – Dette er sykdommen

Onsdag ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist en uvanlig variant av kronisk fibrose i lungene.

Publisert: 24.10.18 20:18 Oppdatert: 24.10.18 21:39

Den kroniske sykdommen fører til unormal arrdannelse, som gjør at lungene blir stivere og mindre elastiske. Det fører til at lungene ikke får utvidet seg i samme grad som tidligere, og man får mindre volum å puste med.

Slik beskrives sykdommen på nettsidene til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Lungespesialist og indremedisiner Olav Kåre Refvem i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke sier at lungefibrose er en betennelseslignende tilstand hvor kroppen går til angrep på egne celler.

– Sykdommen kan starte svært langsomt med irriterende tørrhoste – det kan være det første tegnet. Det kan være lett å overse, men når det vedvarer, vil man merke at lungene blir affisert av dette. Ved fysiske anstrengelser vil man bli mer kortpustet, sier Refvem til VG.

Han sier at det er mer vanlig å få diagnosen når man er rundt 60–65 år gammel.

Ulike behandlinger

– Når man oppdager det tidlig, har man større sjanse for å påvirke, sier Refvem, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hvordan kan sykdommen behandles?

– Det avhenger av bakgrunn. Om tilstanden skyldes at man er rammet av en bindevevssykdommen, eller en autoimmun tilstand – f.eks. leddgikt, vil behandlingen fokusere på det som er hovedsykdommen først og fremst. Men, dersom man ikke kjenner bakgrunn for sykdommen, om den er såkalt idiopatisk, kan det behandles med medisiner sier Refvem.

Han anslår at mellom 100 og 300 personer årlig får sykdommen uten en bakenforliggende årsak.

Ukjent årsak

– Det kan skyldes flere ting, men man kjenner ikke årsaken. For noen år tilbake siden ble det utviklet medisiner som bidrar til å motvirke denne arrdannelsen i lungene og som brukes som behandling, sier han.

Kronprinsessens lege, professor Kristian Bjøro ved Rikshospitalet sier i en pressemelding utsendt av Det norske kongehus onsdag at det foreløpig ikke er avklart om lungesykdommen til Kronprinsessen er et ledd i en mer omfattende autoimmun sykdomsprosess, eller om det er andre årsaker som ligger til grunn for lungeforandringene.

Ifølge Bjøro er lungeforandringene hos Mette-Marit vært fulgt i flere år, og sykdomsutviklingen har vært langsom i denne perioden.

Bjøro sier ifølge NTB at legene er optimistiske på kronprinsessens vegne:

– Dette er påvist tidlig, og vi har et godt håp om at vi skal kunne kontrollere dette, og kontrollere sykdomsutviklingen på en god måte.

Han sier videre at årsaken til den type fibrose Mette-Marit har fått påvist, er kjent i liten grad, men det er bred enighet om at den ikke har sammenheng med miljø- eller livsstilsfaktorer som er tilfelle ved andre mer vanlige typer av lungefibrose.

Stive og mindre elastiske lunger

På nettsiden til Landsforeningen for hjerte- og lungesykes beskrivelse av sykdommen står det at konsekvensen av arrdannelsen i lungevevet er at gassutvekslingen mellom lunge og blod blir dårligere enn normalt:

«Lungene blir stivere og mindre elastiske, og arealet som kan brukes til gassutveksling, minker. Samtidig blir ikke lungene i stand til å utvide seg i samme grad som tidligere, og du får mindre volum å puste med. Har du beskjeden grad av lungefibrose, er det ikke sikkert du merker det på pusten, bortsett fra når du anstrenger deg. Men jo mer fibrose som dannes, desto vanskeligere blir det å puste», skriver LHL.

Tidlig stadium

Refvem sier at sykdommen utarter svært forskjellig fra person til person:

– Hva er prognosene for sykdommen?

– Noen kan leve godt veldig lenge, mens noen lever klart kortere på grunn av sykdommen. Det avhenger av flere faktorer, som behandling og kroppen selv, sier han.

At sykdommen er påvist i et tidlig stadium, er gunstig med tanke på prognose, skriver Kongehuset i pressemeldingen:

– Selv om en slik diagnose i perioder vil legge begrensninger på livet mitt, er jeg glad for at sykdommen er oppdaget så tidlig. Mitt mål er fortsatt å arbeide og delta i offisielt program så mye som mulig, sier Mette-Marit selv.

Flere kjente årsaker

På nettsidene til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke listes det opp fire kjente årsaker til kronisk lungefibrose:

* Yrkes- og miljømessige årsaker : Å puste inn mye støv kan over tid føre til fibrose i lungene. Ikke alle støvpartikler renses ut av lungene, men blir i stedet liggende igjen i lungevevet og kan derfor fortsette å virke mange år etter du ble utsatt for støvet.

* Strålebehandling: Røntgenbehandling mot lungene, f.eks. ved behandling av brystkreft, kan føre til at lungene blir skadet og fører til arrdannelser.

* Bindevevssykdommer: Revmatiske sykdommer kan involvere lungene, slik at lungefibrose kan oppstå. For eksempel systemisk sklerose.

* Idiopatisk lungefibrose: Hvis man har utelukket alle de kjente årsakene til lungefibrose, defineres tilstanden som idiopatisk lungefibrose, som rett og slett betyr lungefibrose med ukjent årsak. Gjennomsnittsalderen for denne diagnosen er 65 år. Ifølge LHL blir sjelden personer under 50 rammet av denne varianten.