OVERVÅKET: Mange steder på Majorstuen i Oslo fanges opp av kameraer. Det er en prioritet for politiet. Bildet er tatt fra baksiden av Nordea. Åstedet ligger til venstre i bildet. Foto: TORE KRISTIANSEN

Disse kameraene kan ha fanget opp gjerningspersonen

INNENRIKS 2018-10-16T12:08:26Z

OSLO (VG) Politiet prioriterer å skaffe videomateriale fra området rundt leiligheten der en mann ble drept mandag. Store deler av Majorstuen er overvåket.

Publisert: 16.10.18 14:08 Oppdatert: 16.10.18 14:31

Politiet i Oslo står fortsatt uten mistenkte etter at en norsk mann i 20-årene ble funnet knivstukket i kollektivet han bodde i på Majorstuen .

Flere politipatruljer rykket ut til leiligheten ved 12.15-tiden mandag. Mannen, som er fra Indre Østfold, ble bekreftet død kort tid senere.

Samme kveld bekreftet politiet at de står overfor en drapssak.

Ett av sporene politiet nå jobber med, er bilder fra kameraovervåkning i området. Det er flere kameraer i nærheten av åstedsadressen, blant annet på Nordea-bygningene i Essendrops gate og Kirkeveien. Det er også overvåkningskameraer ved T-banestasjonen.

– Det jobbes med video i utstrakt grad. Det er en prioritert oppgave, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid under en pressekonferanse tirsdag.

Disse kan ha fanget opp bevegelser i forbindelse med drapet.

Ved Nordea i Essendrops gate skjedde det et knivran mandag morgen. Politiet undersøker også om dette kan kobles til drapet. Ingen er så langt pågrepet.

Vet du noe om saken? Tips VG her!















1 av 6 T-BANEN: Majorstuen t-banestasjon er overvåket fra flere vinkler. TORE KRISTIANSEN / VG

Funnet av romkameraten

Det var til sammen fire stykker som bodde i kollektivet på Majorstuen, og det var en av romkameratene som fant mannen med knivskader i leiligheten.

Ifølge politiet skulle mannen på jobb klokken 09.00 mandag, men møtte ikke opp. Politiet vet ikke eksakt tidspunkt for drapet, men har fokus på morgentimene og frem til mannen ble funnet.

Mannen er ikke kjent av politiet fra tidligere. Den foreløpige obduksjonsrapporten er trolig klar tirsdag ettermiddag.