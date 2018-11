Vinstra-drapet: Siktede tatt etter 12 minutter

INNENRIKS 2018-11-01T10:33:28Z

VINSTRA (VG) Rundt 12 minutter etter at bevæpnet politi rykket ut til melding om en alvorlig hendelse på Vinstra, fikk de kontroll på den antatte gjerningspersonen.

Publisert: 01.11.18 11:33 Oppdatert: 01.11.18 12:04

Politiet fikk melding like før klokken 16.00 onsdag, og rykket ut bevæpnet.

– Etter 10–12 minutter hadde de kontroll på antatt gjerningsperson, sier politibetjent og etterforskningsleder Svein Morten Laingen.

Har avhørt siktede

Det lille lokalsamfunnet på Vinstra er i sjokk etter at en 16 år gammel jente ble funnet knivstukket og drept i et boligfelt onsdag. En 16 år gammel gutt er siktet for drap, og politiet har kontroll på det antatte drapsvåpenet.

Politiet ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom drepte og siktede, men sier at dette er noe de jobber med å finne ut av. På spørsmål fra VG om de to kjente hverandre fra før, svarer politiadvokat Stine Grimstad:

– På et lite sted som Vinstra, så kan vi anta det, men det vet jeg ikke.

Den siktede 16-åringen er avhørt, men politiet ønsker ikke å si noe om innholdet. De vil heller ikke kommentere hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet, eller hva som skal ha vært motivet.

– Hva som skjedde før drapet er en av tingene som etterforskningen skal prøve å gi svar på. På nåværende tidspunkt har vi hverken grunnlag eller kunnskap nok til å si noe om dette, sier Grimstad.

Kripos bistår

Politiadvokaten sier at politiet har etterforsket nitidig fra første minutt.

– Det er avhørt noen personer. Vi har en stor etterforskning foran oss, sier Grimstad. Hun ønsker ikke å kommentere om det var flere involverte.

Den taktiske og tekniske etterforskningen pågår fortsatt, og Kripos er på stedet. Avdøde vil bli obdusert.