AKTOR: Politiadvokat An Eline Rimstad Johansen i Vestfold tingrett før retten ble satt tirsdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Thea (31) drept: Kjæresten i håndjern i retten

VESTFOLD TINGRETT (VG) 45-åringen som er siktet for drapet på kjæresten Thea Halvorsen Braavold ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker.

Han må sitte fengslet med brev- besøks- og medieforbud og de to første ukene må han sitte i full isolasjon.

Sorenskriver Dag Carlstedt konkluderte med at han frykter offentlighet kan føre til at opplysninger som politiet vil holde hemmelig kommer ut og at det dermed kan bli vanskeligere å få oppklart saken.

Den tidligere drapsdømte 45-åringen møtte i retten i mørkeblå joggebukse- og genser. På beina hadde han mørke crocs. Politiet mener det av sikkerhetsmessige årsaker er nødvendig at han har på seg håndjern under rettsmøtet.

Da han ble spurt om personalia av sorenskriveren svarte han kun med nikking og hoderisting.

FORSVARER: Mannens advokat Jonny Sveen på vei inn i rettssalen i Vestfold tingrett. Foto: HELGE MIKALSEN

Forsvarer Jonny Sveen motsatte seg ikke lukkede dører under fengslingsmøtet.

Mannen var hos politiet mandag kveld, men avhøret ble avbrutt på grunn av hans helsetilstand. Siktede har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Politiet tar sikte på å avhøre mannen i dag, tirsdag 4. februar.

31 år gamle Thea Halvorsen Braavold ble funnet drept hjemme i sin egen leilighet i Sandefjord søndag ettermiddag. Kort tid senere ble hennes kjæreste, mannen i 40-årene, pågrepet.

Det var venner av 31-åringen som varslet politiet i 15.20-tiden.

Publisert: 04.02.20 kl. 11:44 Oppdatert: 04.02.20 kl. 12:14

