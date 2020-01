DØDSULYKKE: Et tog krasjet tirsdag kveld med en personbil på en planovergang i Vikersund.

Tog krasjet med bil - én omkom

En person mistet livet da et passasjertog krasjet med en bil på en planovergang i Vikersund. I tillegg ble to polititjenestepersoner lettere skadet da de kjørte ut under utrykningen.

Ifølge politiet har bilen kommet mellom bommene på jernbaneovergangen, og blitt truffet av toget.

Politiet fikk først melding om ulykken klokken 21.22 tirsdag kveld, sier operasjonsleder Anne Meyer til VG.







Først opplyste politiet om at det var tre personer i bilen, og at alle tre kom seg ut. Men til Bygdeposten sier politiets innsatsleder på stedet at to kom seg ut av bilen, mens den tredje satt igjen da toget kom.

De to som kom seg ut av bilen skal ikke være fysisk skadet. Politiet jobber med å varsle de pårørende til den omkomne.

Togpassasjer: Store skader på bilen

Det var et passasjertog fra Bergen i retning Drammen som krasjet med bilen på planovergangen ved togstasjonen i Vikersund, som ligger i Modum kommune i tidligere Buskerud, som nå er del av Viken.

Jan Tore Endresen var passasjer på toget. Han forteller at han kunne se personbilen som var truffet noen meter utenfor vinduet der han satt.

– Vi skulle passere stasjonen og kjente at toget begynte å bremse litt ved planovergangen.

Ifølge politiet ble ingen om bord på toget skadet.

I forbindelse med utrykning til togulykken kjørte også en politibil ut, og to polititjenesteperson ble lettere skadet.

Politiet skriver på Twitter at en person blir kjørt til sykehuset i Drammen, mens en person blir kjørt til legevakta i Kongsberg.

DØDSULYKKE: Et tog krasjet tirsdag kveld med en personbil på en planovergang i Vikersund. Foto: Stian Dahler

– Ansatte blir ivaretatt

Togoperatøren kan foreløpig ikke si noe konsekvensene for toget eller togtrafikken som følge av ulykken.

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy sier til VG at de vil bistå politiet med etterforskningen fremover. De Vy-ansatte som var ombord i toget blir tatt hånd om.

– Vi har faste rutiner for oppfølging av egne ansatte og et apparat som følger opp de som var på jobb i toget, etter hva de selv har behov for, sier hun.

Hun sier det er tre busser på plass som skal frakte de 110-120 passasjerene som var ombord i toget videre.

Hun opplyser også at nattoget fra Oslo til Bergen kjører på normal avgangstid, men over Roa. Reisende som eventuelt skal av på Asker, Sandvika eller andre stasjoner før Hønefoss, vil få tilpasset dette med drosje, ordnet av Vy.

Publisert: 28.01.20 kl. 21:36 Oppdatert: 29.01.20 kl. 04:54

