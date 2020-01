Tog krasjet med bil

Et passasjertog fra Bergen krasjet tirsdag kveld med en bil på en jernbaneovergang i Vikersund i Buskerud.

Politiets operasjonsleder Anne Meyer sier til VG at de fikk melding om ulykken klokken 21.22.

– Det er et tog som har truffet en bil som var på overgangen. Det jobbes på stedet, sier hun.







Hun sier politiet foreløpig ikke har oversikt over hvor mange som var involvert, eller skadeomfang. Ifølge politiet har bilen kommet mellom bommene på overgangen, og blitt truffet av toget.

Ifølge politiet var det tre personer i bilen, og de kom seg ut. To av dem skal ikke være fysisk skadet, mens den tredje er det.

– Skadeomfanget er ukjent. Helse jobber på stedet, sier Meyer til VG.

Det er uvisst hvor mange passasjerer som har vært på toget.

– Vi har akkurat fått nødetatene frem på stedet. Det vi vet er at det er et tog som har truffet en bil ved Vikersund stasjon. Toget var i fart, sier Glenn Espen Kustner i brannvesenet til VG.

Ifølge politiet skal det være snakk om et passasjertog fra Bergen i retning Drammen som har krasjet med en bil, og overgangen ved togstasjonen er sperret.

Vys pressekontakt opplyser til VG at det er persontoget fra Bergen til Oslo som har kjørt på et kjøretøy, og viser til politiet for ytterligere opplysninger.

Togoperatøren kan foreløpig ikke si noe konsekvensene for toget eller togtrafikken som følge av ulykken.

Vikersund ligger i Modum kommune i tidligere Buskerud, som nå er del av Viken.

VG kommer tilbake med mer

