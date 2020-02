POLITIMELDING KOMMER: Justisminister Monica Mæland (H) varsler en stortingsmelding om politiet, så snart hun har fått satt seg inn i situasjonen på bakken. Her er hun sammen med politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen (H). Foto: Tore Kristiansen

Monica Mæland til VG: «Vi har ikke greid å avdekke og forebygge overgrep mot barn»

Den nye justisministeren Monica Mæland (H) varsler at kampen mot vold og overgrep mot barn skal bli hennes jobb nummer en – og mener det er en forsømmelse at overgrep ikke i større grad er avdekket og forhindret.

– Alt er ikke like viktig. Jeg mener at det aller viktigste er å bekjempe vold og overgrep mot barn, sier Mæland til VG.

Etter en uke i den nye jobben varsler hun hva hun vil prioritere som justisminister: Å hindre overgrep, fortsette en streng innvandringspolitikk, og å holde høy oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap.

Folk skal føle trygghet

– Jeg er opptatt av at folk skal føle trygghet i sin hverdag. Det høres selvsagt ut, men endringstakten i vårt samfunn er høy. Vi må sørge for at folk i minst mulig grad er urolig i sin hverdag og for fremtiden, sier Mæland.

I den første uken i Justisdepartementet har hun merket seg at kriminalitetsbildet har endret seg raskt:

– Tradisjonell kriminalitet har gått ned med 35 prosent. Men antallet anmeldelser i saker om overgrep mot barn har økt med hele 160 prosent. Det er en enormt negativ utvikling, sier hun.

JOBB NUMMER EN: Monica Mæland konstaterer at anmeldelser på generell kriminalitet går ned, mens anmeldte overgrep mot barn øker bratt. Foto: Tore Kristiansen

Og forklarer det slik:

– Det er bra at flere saker avdekkes. Men jeg leser også ut av tallene at vi i mange år ikke har greid å avdekke og forebygge kriminalitet og overgrep mot barn. Det må vi gjøre. Barn i Norge skal være trygge. Det må være jobb nummer én, sier hun.

160 prosent økning

Mæland har foreløpig ikke noen liste over nye tiltak.

– Det må jeg få komme tilbake til, svarer hun.

– Men når antallet anmeldelser øker med 160 prosent, er det ikke fordi det nå skjer veldig mange flere overgrep, tror jeg. Tvert imot: Politiet har ikke hatt nok oppmerksomhet om det, og dermed ikke vært i stand til å forhindre det. Det gjøres viktig arbeid nå med å avdekke slike saker. Jeg tror man er blitt flinkere. Men det må fortsette, sier Mæland.

– Barn skal slippe å leve i usikkerhet og i frykt for å bli utsatt for kriminalitet og overgrep, sier hun.

Og det handler ikke bare om overgrep i hjemmet:

– Overgriperen kan like gjerne være en voksen som gir seg ut for å være en jevnaldrende på nettet, legger Mæland til.

Politimelding

Den forrige justisministeren Jøran Kallmyr (Frp) lovet i fjor sommer at det ville komme en politimelding i løpet av høsten. Men den kom ikke, og nå vil Monica Mæland bruke litt tid på å gå gjennom politietaten før hun sender den til Stortinget.

– Jeg vil at det skal være min melding og ikke mine forgjengeres melding, sier hun.

Arbeiderpartiet trakk støtten til politireformen i fjor sommer. Også politiets tillitsvalgte har vært kritisk.

– Ja, jeg registrerer at politireformen har fått et dårlig rykte, og det er helt OK å kritisere den. Dette er vanskelige og vonde reformer, og jeg ser at ting sikkert kunne vært gjort annerledes, erkjenner hun.

Nytt kriminalitetsbilde

– Hvilken retning vil du sende politireformen i nå?

– Svaret er ikke å skru klokken tilbake. Noen romantiserer tidligere tiders lensmannskontorer, men de hadde heller ikke døgnåpent, og det er ikke slik at overgrep mot barn skjer mellom 10 og 15 mandag til fredag. Så skal vi ta på alvor meldingene om at politiet ikke kommer, men politiet jobber nå i et helt nytt kriminalitetsbilde.

Hun viser til at politiet bruker enorme ressurser på et fåtall saker fordi de er så omfattende, noen med opptil hundre fornærmede.

– Politiet har fått 2800 flere årsverk og to milliarder kroner mer til disposisjon for politidistriktene, legger hun til.

Advokat-bakgrunn

Monica Mæland jobbet som advokat fra slutten av 90-tallet, blant annet med asylsaker og klienter som satt i kirkeasyl.

Men i 1999 ringte Erna Solberg og tilbød henne en politisk rådgiverstilling for Høyre i Bergen rådhus.

Erna Solberg ringte igjen i 2013 og ba Mæland bli næringsminister. Senere ble hun kommunalminister, og nå ba Solberg henne overta Justisdepartementet.

– Som justisminister, har du kommet hjem til det stedet hvor du endelig kan bruke din bakgrunn som jurist?

– Jeg sa jeg hadde kommet hjem da jeg ble kommunalminister, så det kan jeg vel ikke gjenta. Hjemme er Bergen, sier Mæland.

Publisert: 01.02.20 kl. 06:22

