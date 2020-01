Erna Solberg måtte svare på en rekke spørsmål under Stortingets spørretime. Her avbildet 27. mars 2019. Foto: Tore Kristiansen

Måtte svare Stortinget etter VGs barnevernsavsløringer

Statsminister Erna Solberg (H) måtte onsdag svare på flere spørsmål om barnevern etter VGs avsløringer. Audun Lysbakken (SV) mener hun er i utakt med folket.

VG har tidligere avslørt hvordan de samme private aktørene som tjener penger på såkalte enetiltak, der barn bor isolert fra andre barn, i flere tilfeller også er med i beslutningsprosessen når barn skal bo isolert.

Flere av de største aktørene på enetiltak deleies av store fond i skatteparadis som Luxemburg, Jersey og Guernsey.

Onsdag måtte Solberg svare på en rekke spørsmål om private aktører i barnevernet under Stortingets spørretime.

– Det er ingenting produktivt eller effektivt i at skattepengene ender på Guernsey, i stedet for at det brukes på omsorg og beskyttelse av sårbare barn, sa Audun Lysbakken (SV) under spørretimen.

Han stilte spørsmål til Solberg om hun synes det er et problem at fond plassert i skatteparadis eier en stadig større del av norsk barnevern.

Solberg mener at hovedutfordringen i norsk barnevern ikke er eierforholdene til de private aktørene, men kvaliteten i barnevernet.

– Når vi henter et barn ut av en familie, skal vi sørge for at barnet får et bedre tilbud, sa Erna under debatten og innrømte at det er «grenseoverskridende» utfordringer i barnevernet i dag.

– Kan gi grunnlag for omfattende endringer

– Hva har skjedd på Solbergs vakt? Bruken av enetiltak har fordoblet seg mellom 2014 og 2018, sa Lysbakken.

Enetiltak er den dyreste formen for omsorg i barnevernet, og er nesten utelukkende hos private, kommersielle aktører. VG har avslørt hvordan barn som bor isolert i såkalte enetiltak, eller alene på institusjon med plass til flere, har mer enn fordoblet seg fra 2014 til 2018.

VIL FORBY PROFITT: Audun Lysbakken mener løsningen er å forby profitt i barnevernet. Foto: Ola Vatn / VG

Lysbakken mener at kvalitet i barnevernet er selve grunnlaget for diskusjonen om private aktører.

Solberg pekte på at regjeringen og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad allerede har redusert antallet enetiltak kraftig i 2019.

– Det at det er igangsatt en gjennomgang av hele institusjonsbarnevernet, også enetiltak. Det kan komme til å gi grunnlag for å omfattende endringer rundt hvordan vi tar beslutninger og driver institusjonsbarnevernet, sa Solberg.

– I utakt med folket

– Jeg synes det er helt utrolig at vi har en statsminister som ikke synes at det er et problem at skattebetalernes penger går til skatteparadis, i stedet for barnevern, sier Lysbakken til VG etter debatten.

– Det er en ren systemsvikt der bukken får passe havresekken. Der er all grunn ti å frykte at profittmotiv overgår faglige vurderinger av barn, sier han.

Lysbakken mener Solberg velger å forsvare den internasjonale finanseliten, heller enn å ta problemet på alvor.

Det er rart at Høyre, som pleier å si at de er opptatt av ansvarlig pengebruk, synes at denne sløsingen med velferdspenger er helt grei, mener han.

– Jeg tror at statsminister er helt i utakt med folket her. Folk reagerer på den store profitten som tas ut av velferden, sier han.

Solberg sa onsdag fra talerstolen at hun synes det er bekymringsfullt hvis det ikke er åpenhet om pengestrømmene hos private aktører.

Lysbakken utfordrer statsministeren til å finne ut hvor mye penger som faktisk forsvinner ut av velferden.

– Hvis hun virkelig er opptatt av åpenhet, må hun virkelig få brakt på det rene hvor store summer det er snakk om, sier han.

Lysbakken mener grunnleggende velferdstjenester gjerne må drives av private, men ikke for profitt.

– Løsningen er et forbud mot profitt i barnevern, sier han.

