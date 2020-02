VIL SKROTE: Arild Hermstad er talsperson i Miljøpartiet de Grønne og sier tiden er moden for å kvitte seg med ordningen bak Matprat. Foto: Trond Solberg

Vil skrote Matprat og skolebøker sponset av kjøttnæringen

Matprat skal promotere norsk kjøtt, og lager skolebøker og oppskrifter for barn og unge. – Ordningen er et gufs fra fortiden, sier Arild Hermstad i MDG.

Nå nettopp

Ifølge regjeringens Klimakur-rapport er det ett klimatiltak for utslippskutt som er billigst og mest effektivt i Norge: Å få nordmenn til å kutte ned på kjøttspisingen.

Det er ikke basert på at alle nordmenn skal bli vegetarianere, men spise mer fisk og grønt i tråd med de offentlige kostholdsrådene.

Samtidig får Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt (OEK) 79 millioner kroner i året for å fremme norsk kjøtt og egg.

OEK er bedre kjent under Matprat.no, som «jobber på vegne av den norske egg- og kjøttproduserende bonden». De lager oppskrifter og gir råd om mat.

I 2014 dannet de Matstart.no for barn mellom 7 og 14 år. I tillegg har de utgitt pensumbøker for fag i barne- og ungdomsskoler, Matopedia, som er gratis for skolene å ta inn.

– Vi må skrote denne ordningen, som har som mål å få folk til å kjøpe mer kjøtt, når det vi trenger er å få ned kjøttforbruket i Norge, sier Arild Hermstad, talsperson i Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Pengene er det bøndene selv som betaler, gjennom omsetningsavgiften innført i 1936.

– Opplysningskontoret er et gufs fra fortiden, som vi snarest må kvitte oss med, sier Hermstad.

PENSUM: Bøkene Matopedia er gratis for skolene og brukes i matfag på barne- og ungdomsskolen. I 2017 ble over 130.000 bøker sendt ut. Fra 2020 finnes den bare på nett og som app. Foto: Matprat

Retter seg mot unge

Hermstad er særlig kritisk til at Matprat har gått inn for å nå fram til barn og unge.

– Skolen skal være en reklamefri sone, da bør det i hvert fall ikke tillates at det kommer inn kommersielle aktører som utelukkende har som formål å selge de produktene som kjøttindustrien står bak, sier Hermstad.

– Skolebøkene er godkjent for opplæring. Har du undersøkt om de virkelig gir dårligere råd enn kostholdsrådene?

– Jeg synes at bøkene har blitt bedre enn de var for noen år siden, men hele tankegangen er feil. OEK sitt mandat er å bidra til omsetning av norskprodusert kjøtt. Det synes jeg er et mandat som ikke har noen plass i den norske skolen, sier MDG-politikeren.

Det er ikke produktet Matprat.no og jobben de ansatte gjør Hermstad sier han kritiserer.

– Dette er ikke Matprat sin feil, men et politisk ønske, som vi har i Norge, der vi har en matminister som forsøker å gjøre det til en borgerplikt at nordmenn må spise kjøtt, sier MDG-politikeren.

KOMMENTERER IKKE: Olaug Bollestad (KrF) er landbruks- og matminister. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bollestad: – Helt avgjørende

Regjeringen ville fjerne opplysningskontorene i 2017, under Høyre og Frp.

Senterpartiet skaffet flertall på Stortinget for å beholde ordningen til den kunne utredes, sammen med Ap, SV og KrF. Tre år senere er den ikke ferdig utredet.

Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad i KrF, sier at utredningen skal bli ferdig i år. Hun vil derfor ikke kommentere ordningen, men svarer følgende på kritikken:

– Vi har gode nasjonale kostholdsråd, og alt arbeid som Opplysningskontoret for egg og kjøtt driver med skal være i tråd med dem. Det er helt avgjørende. Når det gjelder matprat.no så er jeg sikker på at også Hermstad vil finne oppskrifter der som kan tilfredsstille både de som spiser kjøtt, de som liker best fisk, og de som foretrekker vegetar, skriver Bollestad.

LÆREBOKEN: Lærebøkene Matopedia ble sendt ut i over 100 000 r utsolgt og produseres ikke i flere utgaver, men finnes online. Foto: Matopedia.no

Matprat: – Ikke reklame mot barn

Norge vil trenge mer norsk matproduksjon til en voksende befolkning, sier kommunikasjonssjef Marthe Helene Bogerud i Matprat.

– Det vi har absolutt best forutsetning for å produsere i Norge, er kjøtt fra drøvtyggere som lam og ku. Vi må kutte klimagassutslippene, men vi må ikke kutte dem på en måte som går utover vår evne til å produsere mat her i Norge, sier kommunikasjonssjefen.

Lærebøkene Matopedia er laget i tråd med kunnskapsløftet, sier Bogerud. Hun avviser at det er skjult markedsføring overfor barn.

– Det fremgår tydelig at det er Opplysningskontoret for egg og kjøtt som står bak læreverket, men Matopedia inneholder ikke reklame mot barn. Læreverket er ikke laget for å fremme egg og kjøtt spesielt, men omfatter et vidt spekter av råvarer og oppskrifter med utgangspunkt i de norske kostrådene, sier Bogerud.

Publisert: 09.02.20 kl. 19:51

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser