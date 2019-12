STÅR PÅ BAKKEN: Fire av Babcocks ambulansefly. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Luftambulansekrisen: Har fremmet krav mot Babcock

Luftambulansetjenesten har fremmet økonomiske krav overfor Babcock fordi selskapet ikke levert beredskap.

Oppdatert nå nettopp

– Det er kontraktsoppfølging, sier Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), til VG.

– Det vi kan si er at vi har fremmet krav, og så ligger kontrakten ute på nettsiden våre.

Ifølge kontrakten kan oppdragsgiver kreve avkorting hvis ikke operatøren utfører tjenesten slik den er beskrevet i avtalen. Avkortningen er på 10.000 kroner per døgn per hendelse per base inntil forholdet er rettet.

– Vi tar de økonomiske diskusjonene med LAT HF direkte. Det blir mellom leverandør og oss. Vi diskuterer ikke kontraktsforhold i det offentlige, sier Marius Hansen, daglig leder i Babcock.

Babcock tok over driften av ambulanseflyene 1. juli i år, etter å ha vunnet anbudet fra Luftambulansetjenesten HF (LAT HF). De første månedene var preget av svekket beredskap, og krisen har blusset opp igjen den siste uken.

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly var satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Søndag kveld var ett av disse tilbake i drift og på plass i Bodø. I løpet av uken har fem ekstra fly blitt satt inn mens årsaken til problemene blir undersøkt.

– Vi har fremmet krav overfor Babcock. Vi vil først og fremst sikre beredskapen, så får vi ta økonomien etter hvert, sier administrerende direktør Øyvind Juell i LAT HF til NTB.

Publisert: 12.12.19 kl. 14:45 Oppdatert: 12.12.19 kl. 14:58

Mer om