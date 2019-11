Reiste til Norge for å delta i barnedåp uten innreisetillatelse – ble dømt til ett års fengsel

Tingrettens opprinnelige straff på seks måneders fengsel ble skjerpet til ett års fengsel av Høyesterett.

Nå nettopp







I januar i år ankom en eritreisk statsborger i 30-årene Torp flyplass fra Italia, for å delta i sin nevøs barnedåp i Porsgrunn.

Han ble pågrepet i passkontrollen, og etter tre runder i retten ble han denne uken dømt til ett års fengsel for overtredelse av innreiseforbud etter utvisning.

Dette til tross for at han hadde returbillett til Italia, og at domstolene ikke hadde noen holdepunkter for at han hadde planer om å bli værende i Norge.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

Var utvist fra Norge

Mannen hadde tidligere oppholdt seg ulovlig i Norge, og fikk i 2016 utvist fra landet med fem års innreiseforbud.

Da mannen ankom Norge i januar i år brøt han dermed innreiseforbudet, og ble pågrepet.

Mannens forsvarer i tingretten og lagmannsretten, Ole Petter Breistøl, forteller til Rett24 at mannen frivillig viste fram passet ved ankomst, og at han ikke gjorde noe for å undra seg myndighetenes kontroll.

Straffen ble strengere

I straffeskjerpelsen Justis- og beredskapsdepartementet gjennomførte i 2014 heter det at «normalstraffenivået ved førstegangsbrudd på innreiseforbudet ikke bør være under ett års fengsel».

Mannen ble likevel dømt til seks måneders fengsel i tingretten. Deretter ble straffen økt til ni måneder av Agder lagmannsrett.

Lagmannsretten ga følgende begrunnelse for hvorfor straffen ble fastsatt til fengsel i ni måneder, og ikke ett år:

«Lagmannsretten slutter seg til tingrettens syn om at siktede ikke er kjerneområdet for de begrunnelser som ble gitt for straffskjerpelsen. [...] Formålet med innreisen var å delta ved dåp av brorens sønn og at han reiste som ledsager for foreldrene. Videre hadde siktede returbillett innen én uke. Han er ikke tidligere straffedømt, innreisen har et aktverdig formål og det er ingen holdepunkter for at han hadde til hensikt å ta 'opphold' lenger enn den uken som gikk frem til han hadde returbillett.»

Høyesterett hadde imidlertid et annet syn på saken, og mente at disse omstendighetene ikke burde være formildende. De mener at formålet med straffeskjerpelsen er at myndighetene ikke skal miste kontroll og oversikt over hvem som befinner seg i Norge, og at personer som er erklært uønsket ikke skal ta opphold i landet.

Han ble derfor dømt til ett års fengsel.

– For strengt

Breistøl sier til VG at han synes straffeutmålingen i Høyesterett er for streng.

Den er også for mye bundet til det som er sagt i lovforarbeidene, mener han. Breistøl understreker at straffesaker skal vurderes individuelt.

– Dette fordi ingen saker er like. Hvis noen saker skal være under normalt straffenivå så burde det jo være denne saken, sier han.

Mannen er nå tilbake i Italia, etter å ha sittet 199 dager i varetekt i Norge.

Publisert: 14.11.19 kl. 12:22







