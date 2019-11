I RETTEN: Iført en lyserosa skjorte og jeans ankom den tiltalte eks-politilederen Eirik Jensen (62) Oslo tingrett onsdag morgen, på ankesakens første dag. Saken behandles av Borgarting lagmannsrett, men av praktiske årsaker føres den i tingretten.

Spesialenheten: Eirik Jensen har vært mistenkt siden 2000

BORGARTING TINGRETT (VG) Aktor Guro Glærum Kleppe var tydelig i sitt innledningsforedrag på at eks-politileder Eirik Jensen (62) har vært mistenkt internt i politiet for samarbeid med gjermund Cappelen siden en episode 2000.

Onsdag morgen startet den tredje runden i straffesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen. De to står tiltalt for grov korrupsjon og grove narkotikaforbrytelser.

Spesialenheten og Cappelen mener tiltalepostene følger hverandre hånd i hånd, og at det skyldes et årelangt og hemmelig samarbeid mellom Cappelen og eks-politilederen.

Eirik Jensen avviser blankt anklagene som er rettet mot ham – og kjemper for full frifinnelse.

Nekter straffskyld

Aktor Guro Glærum Kleppe innledet hovedforhandlingen med å lese opp tiltalten mot Jensen og Cappelen. Den tidligere politilederen satt tilbakelent og rolig i stolen mellom sine forsvarere.

Den første tiltaleposten omhandler alvorlige narkotikaforbrytelser.

– Erkjenner du straffeskyld for denne posten?, spurte lagdommer Halvard Leirvik.

– Nei, det gjør jeg ikke, svarte Jensen.

Aktor tok deretter for seg post to i tiltalen, som gjelder anklager om grov korrupsjon.

– Da spør jeg, Jensen, om du vedgår straffskyld for post to?, spurte lagdommeren.

– Nei, svarte eks-politilederen.

Pågripelse

Aktor startet sitt innledningsforedrag med å gå tilbake til pågripelsen av Eirik Jensen i garasjeanlegget på politihuset i Oslo, tidlig om morgenen 24. februar 2014.

– Han ble pågrepet og mistenkt for grov korrupsjon, sa Kleppe.

Aktoren opplyste deretter om pågripelsen av Cappelen og siktelsen mot ham som gjaldt grove narkotikaforbrytelser.

Kleppe beskrev deretter det påståtte inngående samarbeid mellom Jensen og Cappelen, blant annet ved hjelp av kodespråk og bruk av hemmelige telefoner.

Hemmelige politioperasjon

Kleppe beskrev videre en omfattende skjult etterforskning mot hasjbaronen før jul i 2013.

Etterforskningen innebar telefonavlytting, hemmelige ransakinger og beslag av store mengder narkotika og kontanter – med en esktrem varsomhet fra politiets side for at ikke operasjonen skulle bli kjent i egne rekker.

– Det var allerede da en mistanke om at Cappelen samarbeidet med en politimann, og politiet var kjent med at mistanken mot Jensen har vært kjent blant enkelte i politiet siden år 2000, sa Kleppe.

Politiraid

Natt til 18. desember 2013 tok politiet seg inn i Gjermund Cappelens hasjlager i Sørkedalsveien i Oslo og fjernet 109 kilo hasj.

Cappelens telefon var avlyttet og politiet tok narkotikaen i skjul for å avdekke hvem Cappelen kontaktet.

I lagmannsretten forklarte Cappelen at det var mannen som hadde ansvar for hasjlageret, «Rørleggeren», som fortalte han at hasjen var borte. Cappelen tar også kontakt med Jensen.

Ifølge hasjbaronen, traff møtte han Jensen dagen etter. I møte skal han ha forklart om innbruddet, hvem han trodde sto bak og at han samtidig ga Jensen 10.00 kroner.

Påtalemyndigheten har tidligere reagert på at Jensen aldri varslet noen i politiet om informasjonen han mottok fra Cappelen, og denne delen av saken sto også sentralt da lagdommeren holdt sin rettsbelæring for juryen i forrige runde.

– Må ikke bevise motivasjon for samarbeidet

Aktor mener det er tilstrekkelig for domfellese mot Jensen at den tidligere politilederen visste at det på et tidspunkt i nær fremtid ble smuglet hasj til Norge, av Cappelen og hans narkotikaliga.

– Og tiltalen viser at påtalemyndigheten mener at Jensen fikk noe igjen for å støtte Cappelens virksomhet. Det er ikke nødvendig å bevise motivasjonen for dette samarbeidet, sa Kleppe.

– Men det er et krav å bevise at Jensen mottok en utilbørlig fordel.

Påtalemyndigheten mener at eks-politilederen har mottatt over to millioner kroner fra Cappelen, og blant annet et oppusset bad og klokker.

Den alvorlige straffesaken trekker fortsatt oppmerksomhet. I sal 250 er pressen godt representert på ankesakens første dag, og det er også en god del publikum som har tatt plass i salen.

Ankesaken skal etter planen pågå i 18 uker, frem til 27. mars neste år.

Publisert: 06.11.19 kl. 11:52







