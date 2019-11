SAMME VEI: Begge vil ha regjeringsskifte. Men Jonas Gahr Støre vil fokusere på Arbeiderpartiets programarbeid og Audun Lysbakken (SV) vil skape en rødgrønn allianse før 2021. Foto: Gøran Bohlin

Støre om SV-invitt: – Ikke tid for å åpne eller lukke dører nå

SV vil samle fem rødgrønne partier på en felles politisk plattform: Sp er avvisende, MDG imøtekommende, Rødt holder døren på gløtt . Og Arbeiderpartiet? – Det er ikke tiden for å åpne eller lukke dører nå, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Landsstyret i SV vedtok lørdag å oppfordre opposisjonspartiene til sammen å forplikte seg til å etablere en ny regjering om to år og samles om en felles politisk plattform.

Mottakelsen er november-kjølig.

Jonas Gahr Støre gir Audun Lysbakken honnør for at han tydelig slår fast at opposisjonen skal sikre et nytt og trygt flertall ved stortingsvalget 2021.

– Vi har startet arbeidet med å utvikle nytt partiprogram, der vi skal stake ut en sosialdemokratisk kurs for 2020-årene. Det er det som er vårt fokus nå, sier Støre.

Han understreker at det er SP og SV som står Ap nærmest.

Ap: Alternativ på plass i god tid før 2021-valget

– Det er disse partiene som deler vår hovedretning i politikken og som vi har vist at vi kan samarbeide godt med, sier Ap-lederen.

Han er tydelig på at Aps mål er en Arbeiderparti-ledet regjering om to år.

– Arbeiderpartiet tar ansvar for at velgerne i god tid før valget i 2021 får presentert en klar retning for et nytt flertall og en forsikring fra partier som kan ta ansvar for en ny regjering, sier Jonas Gahr Støre.

OPPOSISJONEN: Une Aina Bastholm (MDG), Bjørnar Moxnes (Rødt), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) på Arendalsuka i august. Foto: Jørgen Braastad

Senterpartiet avslår invitten fra SV.

– Dette blir lett en diskusjon om samarbeidskonstellasjoner og posisjoner. Den debatten er en avsporing. Vi må konsentrere oss om sakene og politikken, sier stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp).

Hun sier at hva de rødgrønne er enige og uenige om, vil bli klart i partienes programprosess mot 2021 og sakene som behandles i Stortinget.

Sp: Uaktuelt med felles program

– Vi mener de ulike partiene får konsentrere seg om eget programarbeid. Å ha et felles program i tillegg anser vi som uaktuelt, sier Arnstad.

Hun viser til partiets landsmøtevedtak fra 2017 om å gå inn for en Ap/Sp-basert regjering.

– Så blir det opp til landsmøtet i 2021 å drøfte hvem det er naturlig at Sp samarbeider med i neste stortingsperiode, sier Arnstad.

Men ett sted går grensen for Sp:

– Vi har allerede sagt at for oss er det uaktuelt å gå i regjering med MDG. Avstanden mellom oss er så stor at det anser vi ikke som naturlig. Dersom vi skal få en ny rovdyrpolitikk, er det vanskelig å gå i regjering med MDG, sier Arnstad.

KAMERATER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vender ryggen til Audun Lysbakken (SV) under Arendalsuka. Jonas Gahr Støre (Ap) vil samarbeide med begge. Foto: Jørgen Braastad

Det siste vil ikke nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne Arild Hermstad kommentere.

MDG: Åpne for å snakke med alle

– Vi er åpne for å snakke med alle. Det viktigste for oss er å få et flertall med på et ekte grønt skifte. Politikken er viktigst, ikke fargen på partiene.

– Er målet regjeringsskifte?

– Vi vil definitivt ha Frp ut av regjering, det er viktig for oss. Hvis de borgerlige vil gå til valg med Frp i 2021, vil vi ikke kunne støtte en slik regjering, sier Arild Hermstad.

MDG definerer seg som blokkuavhengig.

– Foreløpig har ikke grasrota og partidemokratiet tatt stilling til hvordan vi skal gå til valg. Om vi skal stå på en felles rødgrønn plattform eller samarbeide med andre partier i 2021, er altfor tidlig å gå inn på. Det er lenge til valget, mye kan skje, sier Hermstad.

Rødt: Helhetlig plattform er urealistisk

- Rødt jobber for regjeringsskifte og er positive til samarbeid med resten av opposisjonen, sier partileder Bjørnar Moxnes - før han heller kaldt vann i blodet til Audun Lysbakken:

– En helhetlig plattform virker urealistisk. Dessuten må vi jo la velgerne si sitt først, men det er lurt å meisle ut ny politikk på viktige områder, sier Rødt-lederen.

Moxnes tror han vet hvor Lysbakken vil møte størst motstand:

– Jeg tror de som misliker dette initiativet mest, er Ola Borten Moe og høyresiden i Arbeiderpartiet, fordi de i mange saker er mer enig med Høyre enn med Rødt. De vil heller samarbeide mot sentrum enn å lage et tydelig alternativ på venstresiden til dagens regjering. Det tror jeg er oppskriften på å tape valget i 2021, sier Moxnes.

Ola Borten Moe er tidligere stortingsrepresentant og statsråd for Senterpartiet.

Publisert: 23.11.19 kl. 20:33

