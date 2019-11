MINNESTUND: Nadia Abdulaziz Ali Adem, Mebrak Solomon og Leah Rebiba Woldemariam (fra venstre mot høyre) ble hedret med åpent hus i Sofienberg Menighetshus. Foto: Hallgeir Vågenes

Mor og to døtre funnet døde på Romsås: Saken henlagt

Politiet mener det ikke er grunn til å straffeforfølge bydelen eller enkeltpersoner etter at en mor og hennes to voksne døtre på funnet døde på Romsås i oktober 2017.

To år etter at de tre kvinnene ble funnet døde har Oslo politidistrikt avsluttet sin etterforskning.

– Saken har vært gjenstand for omfattende etterforskning, som konkluderer med at det ikke er grunnlag for siktelser mot bydel eller enkeltpersoner. Påtalemyndigheten henlegger saken av det som kalles andre lovbestemte grunner, skriver politiadvokat Christian Stenberg i en e-post til VG.

Sørger over tapet av datteren:– Jeg vet ikke hva mer jeg kunne gjort

Han forklarer at det innebærer at saken henlegges og overføres til forvaltningen – som i dette tilfellet er Statens helsetilsyn.

– Den overføres for eventuell ileggelse av administrativ reaksjon, dette med hjemmel i straffeprosessloven § 71 c, da det er vurdert som mest hensiktsmessig at forholdet forfølges administrativt.

Uklar dødsårsak

De var 12. oktober 2017 at Mebrak Solomon (69) og hennes to voksne døtre, Nadia Abdulaziz Adem Ali (35) og Leah Rebiba Woldemariam (28), ble funnet etter å ha ligget døde i en tid i leiligheten der de bodde på Romsås i Oslo.

Politiet tok seg inn i leiligheten etter å ha blitt varslet av Nav som mistenkte dødsfall etter at de hadde fått beskjed om en «mistenkelig lukt» fra styrelederen i den aktuelle gården.

Klassevenninne hevder:– Jeg varslet politiet tre ganger

Det har ikke blitt påvist noen sikker dødsårsak for kvinnene, men omstendighetene og obduksjonsfunn tyder på at dødsfallene har skjedd i forbindelse med manglende inntak av føde over lang tid.

– Levde et isolert liv

VG har tidligere snakket med flere personer som kjente den lille familien. De skal ha levd et isolert liv i tiden før de døde.

Under en minnegudstjeneste like etterpå sa faren til den av døtrene at han hadde forsøkt å kontakte datteren, men at han ikke fikk tak i henne på telefon og at ingen svarte når han banket på døren.

I SORG: Yohannes Tzegai Woldemariam med et portrett av sin døde datter Leah Rebiba Woldemariam under en minnegudtejenste i Romsås kirke. Hun ble 28 år gammel. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Politiet har tidligere uttalt at det ikke er gjort funn som tyder på at de tre kvinnene er utsatt for noe straffbart.

Datoen for dødsfallene er fastsatt til 11. september.

