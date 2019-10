FREDELIG MØTE: Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen stående til venstre, ved siden av Nordflåtens sjef, viseadmiral Aleksandr Moisejev og veteraner fra Norge og Russland, under markeringen i Kirkenes fredag. Foto: Gisle Oddstad

Russland i gang med ubåt-operasjon i nord: Største siden Sovjet-tiden

Russland er i gang med massiv ubåt-operasjon i Barentshavet, Norskehavet og det nordlige Atlanterhavet. Det skal være den største mønstringen av Russlands militære kapasitet under vann i Norges nære havområder siden 80-tallet.

Ifølge VGs opplysninger seilte de første ubåtene ut fra sine baser på Kola, rett over grensen fra Kirkenes, tidlig i forrige uke.

Etterretningstjenesten tror at Russland nå vil demonstrere sin slagkraft ute i Nord-Atlanteren, og muligens så langt vest som i området fra Grønland og i retning østkysten av USA.

Noen av fartøyene som nå har tatt seg ut i havet utenfor norsk territorium, er utstyrt med kryssermissiler, med rekkevidde til å treffe mål på det amerikanske kontinentet.

Lå ved Bjørnøya

Tirsdag morgen var to russiske ubåter av Sierra-klassen i området vest for Bjørnøya, i området der Barentshavet møter Atlanterhavet og havbunnen skrår bratt ned fra noen hundre meter til flere tusen meter.

To såkalte multirolle-ubåter og en angrepsubåt befinner seg i havet mellom Finnmark og Bjørnøya.

Og flere at Russlands aller viktigste strategiske kapasiteter, de store atomdrevne ubåtene som bærer interkontinentale atomraketter, er nå ute i det østlige Barentshavet.

Kan vare over jul

Ut fra fartøyenes kapasitet og de grundige forberedelsene som er gjort, venter E-tjenesten at deler av den russiske ubåtoperasjonen vil vare i 60 dager eller mer, får VG opplyst.

E-tjenesten har varslet norske myndigheter om at operasjonen som er i gang, er langt større og mer omfattende enn den normale øvingsaktiviteten som den russiske Nordflåten driver regelmessig i sine nærområder.

Nå-vurderingen skal at Russland har til hensikt å etablere et slags eierskap til de store havområdene nord i Atlanterhavet, der ubåtene kan «gjemme seg» på store dyp og operere under vann i uker og måneder.

Ubåt-operasjonene som nå pågår i Norges nærområder, sammenlignes med den store marineøvelsen «Ocean Shield 2019» som Russland gjennomførte i sommer, bare at denne gang er det bare undervannsbåtene som deltar.

Møttes fredag

For få dager siden sto den norske forsvarsjefen Haakon Bruun-Hanssen i Kirkenes, ved siden av sjefen for den russiske Nordflåten, viseadmiral Aleksandr Moisejev.

Sammen med utenriksministrene fra Russland og Norge, Sergej Lavrov og Ine Eriksen Søreide, deltok de i markeringen av 75-årsminnet for frigjøringen av Finnmark i 1944.

Nå viser det seg at den russiske store ubåt-operasjonen allerede var i gang da de feiret fred sammen i Kirkenes.

Økt spenning

Så mens utenriksminister Lavrov klaget over at Norge tilrettelegger havner for mottak av amerikanske atomdrevne ubåter, hadde Russland allerede sendt noen av sine atomdrevne ubåter ut fra basen på Kola.

Den økte spenningen i nordområdene var tema i samtalene mellom Lavrov og Eriksen Søreide, men VG er ikke kjent med om den begynnende ubåt-operasjonen også ble tatt opp.

Varslet øvelse

Den norske utenriksministeren var kritisk til øvelse «Ocean Shield» i internasjonalt farvann utenfor Nordland, mens hennes russiske kollega mislikte at Norge tillater avdelinger fra andre NATO-land å øve i Nord-Norge.

Lørdag, ett døgn etter at de russiske topp-representantene hadde deltatt på en offisiell lunsj med kong Harald og statsminister Erna Solberg, kom den første meldingen fra russisk side om at de var i gang med en ubåt-øvelse - men i langt mindre omfang enn det som e-tjenesten nå har informasjon om.

Barents Observer meldte lørdag, med henvisning til det russiske nyhetsbyrået Interfax, at to russiske multirolle-ubåter forberedte dypvannsdykk og testing av våpen i Norskehavet

Sender overvåkningsfly

Ifølge Etterretningstjenesten deltar opptil 10 russiske ubåter i operasjonen. Fartøyene er nå posisjonert ute i internasjonalt farvann.

Flere land sender nå overvåkningsfly til Andøya flystasjon i Nordland for forsterke den norske flåten av Orion-fly, som de nærmeste ukene vil være på vingene for å følge med på de russiske ubåtenes videre bevegelser.

Publisert: 29.10.19 kl. 14:00







