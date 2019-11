VIL TILBAKE: Ketil Solvik-Olsen bor for tiden med familien i USA, men ønsker seg tilbake til toppolitikken når han returnerer neste år. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ketil Solvik-Olsen i ny bok: Frp bør ha statsministeren

Tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen mener Fremskrittspartiet bør ta sikte på statsministerposten, og er heller ikke fremmed for å ta over partilederrollen.

NTB

– Fremskrittspartiet bør ha en større ambisjon om å være et statsministerparti i Norge. Vi har en fantastisk leder i dag i Siv Jensen. Det er ingen grunn til at ikke hun eller en annen i fremtiden skal kunne ta statsministerposten, sier Solvik-Olsen til TV 2.

Den tidligere samferdselsministeren er for tiden aktuell med den selvbiografiske boken «På vei».

Ønsker seg tilbake i ledelsen

I fjor sa han fra seg statsrådsposten for å flytte med familien til USA, men returnerer til Norge i juli neste år. Han var også andre nestleder i Frp fram til Terje Søviknes og Sylvi Listhaug ble valgt i april.

Til Dagbladet sier Solvik-Olsen at han ønsker seg tilbake til toppolitikken og partiledelsen.

Han er også åpen for å ta over partilederposten, men poengterer at han ikke kommer til å ta initiativ til at Siv Jensen skal gå av.

– Det viktigste er å få en god ledertrio, som representerer partiets bredde på en god måte, som kan kommunisere Fremskrittspartiets politikk og som har bred støtte. Hvis jeg ikke trengs i en slik ledertrio, så er det greit. Jeg har fått såpass mange henvendelser fra folk at hvis skjebnen tar meg inn i næringslivet i stedet, så lever jeg godt med det, sier han til avisen.

– Kan skje på nytt

Til tross for at partiet fikk et dårlig valgresultat i kommune- og fylkestingsvalget, har han stor tro på at partiet bør være et regjeringsparti i årene fremover, og bør ha som ambisjon om å bli størst på borgerlig side.

– Husk at det nesten ikke var en eneste måling fram til august 2017, som viste borgerlig valgseier. Så skjedde det noe i løpet av sommeren, som gjorde folk mer bevisste. Det kan skje på nytt, sier han.

Publisert: 03.11.19 kl. 19:04 Oppdatert: 03.11.19 kl. 19:18







