FRP-VETERAN: Mangeårig Frp-leder Carl I. Hagen sitter blant mye annet i valgstyret i Oslo kommune. Her er han avbildet på et Frp-landsmøte på Gardermoen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

MDG-topp reagerer på Carl I. Hagens lovlighetssjekk av Nei-til-bom-valgliste

MDG-topp Harald Nissen i Oslo synes det er merkelig at Frp-nestor Carl I. Hagen ville lovlighets-sjekke «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» sin valgliste.

Nå nettopp







Det hele utspant seg i det tradisjonelt lite medie-magnetiske valgstyret i Oslo mandag.

Under gjennomgangen av de mange valglistene til kommunevalget, tok Carl I Hagen ordet og lurte på om alt var formelt i orden for at «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» kunne stille valgliste.

MDG-VETERAN: Harald A. Nissen sitter i likhet med Carl I. Hagen i valgstyret i Oslo kommune. Foto: Frode Hansen

Hagen lurte på om valglisten til bom-motstanderne hadde de nødvendige godkjenninger til å stille liste. Og om listen hadde utspring i et parti med to styremedlemmer registrert i Brønnøysundregistrene, slik regelverket krever.

les også Smittsomt bompengeopprør

Ettersom byråkratene i Oslo kommune som egentlig skal kunne sjekke den typen spørsmål, er i streik, så tok Høyres Øystein Sundelin ansvar og sjekket det hele under møtet.

les også Bompenge-Tryms oppgjør med kritikerne: - Løgn

Han fant at Folkeaksjonen hadde alt det formelle i orden, noe som bekreftes av direktør ved i bystyrets sekretariat Lars Arne Ryssdal overfor VG.

FRONTFIGUR: Cecilie Lyngby har arrangert store aksjoner mot bompenger - som her i borggården ved Oslo rådhus i 2017. Nå er hun andrekandidat på valglisten til Folkeaksjonen mot mer bompenger ved kommunevalget i Oslo-valget til høsten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Harald Nissen (MDG) mener det er rart at Hagen går etter sine bom-motstander-konkurrenter på denne måten.

les også MDG-Lan: Jeg elsker bomringen!

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende og litt sjokkerende at Hagen begynte å grave i dette rundt en valgliste som opplagt vil være konkurrenter med Frp-listen om bom-motstandere under valget, sier Harald Nissen fra MDG, som også var til stede på møtet i valgstyret.

– Forsøkte stoppe oss

Også «Folkeaksjonen mot mer bompenger» sine to fremste Oslo-kandidater reagerer:

– Vi har levert en valgliste som vi vet er formelt korrekt håndtert, sier førstekandidat Bjørn Revil til VG.

les også Slik gjør de det i Sverige – bompenger i to byer

Han tror Hagen er redd for konkurranse, og at det er bakgrunnen for hans spørsmål i valgstyret.

Selv underviser Revil i forvaltningsrett, og sier han har vært opptatt av å være pinlig formell og korrekt da valglisten ble opprettet.

– Jeg synes det er spesielt at Hagen har forsøkt å stoppe oss ved å sjekke muligheten for å underkjenne vår valgliste, sier bom-motstandernes frontfigur og andre-kandidat Cecilie Lyngby til VG.

Hagen: - Er nok litt formalist

Carl I. Hagen forsvarer seg med at han er opptatt av at det formelle skal være i orden.

– Jeg er opptatt av at alt det formelle skal være i orden med valglistene, og brukte «Folkeaksjonen mot mer bompenger» som et eksempel da jeg spurte om dette, sier Hagen.

les også Bompengekrisen: Beskylder Ap-Raymond for historieforfalskning

– Det var ikke et utslag av du er redd for dem som konkurrenter om bom-motstander-stemmene?

– Vi ser absolutt på dem som konkurrenter. Men jeg har alltid vært opptatt av at prosesser som dette skal håndteres korrekt. Jeg er nok litt formalist, svarer Hagen.

Publisert: 27.05.19 kl. 17:22