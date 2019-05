BAMBI I FJÆRA: En av de tre villfarne i Horten mandag morgen. Foto: Cato Uhlmann

Rådyrdrama mellom bastøfergene endte godt

Tre rådyr havnet i vannet mellom Bastøfergene i morgentimene mandag.

Et uventet drama utspilte seg på Hortensiden med bastøfergene mandag morgen.

Tre rådyr hadde havnet i vannet, og da var gode råd dyre for en observant Bastø Fosen-ansatt, som meldte fra.

– Vi fikk melding om tre rådyr som hadde havnet i vannet mellom bastøfergene, så vi sendte en hortenspatrulje, sier oppdragsleder Simen Schulstad.

– Da vi kom hadde et av rådyrene kommet seg opp. Vi har ikke noe utstyr for slike aksjoner, så vi kontaktet brannvesenet som kom med overflatereddere. De fikk opp to rådyr, så alle er oppe og ute i det fri igjen.

REDNINGSAKSJON: Mannskap fra brannvesenet hjalp to rådyr opp på land og ut i frihet igjen. Foto: Cato Uhlmann

Cato Uhlmann jobber på brygga i Horten, og fikk beskjed om de uvanlige havnegjestene fra en passasjer som hadde stått på dekk. Han meldte straks fra.

– Jeg lurte på hva det var jeg hadde drukket, for dette var et uvanlig syn med rådyr i havnen, humrer han og forteller om rådyrene som hadde kommet svømmende inn i havnebassenget i Horten, forhåpentligvis ikke helt fra Moss.

– Først så vi bare to, og hadde mistet håpet for det andre og trodde det hadde blitt sliten og druknet. Men da brannvesenet kom fant vi ut at den hadde lagt seg i fjæresteinene, og at det jaggu var ett rådyr til der. Heldigvis endte det godt, sier Uhlmann.

