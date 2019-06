BRUTALT: Vikingene var sammensatte: pyntesyke, renslige, geniale skipsbyggere – men også nådeløst brutale på mange områder. Menneskeofring (blot) forekom i trengselstider. Her en rekonstruksjon av et menneskeblot. Fra «Havets herskere»/Kim Hjardar/Dreyer. Espen Winther

Nye vikingfunn: Menn gikk med sminke og gamle ble kastet i døden

Nye sider ved vikingene blir stadig avdekket. Visste du at vikingene elsket brettspill, at også menn gikk med sminke og at mange gamle ble avlivet da de ikke lenger var til nytte i samfunnet?