FULLE BUSSER: Flere bussruter har fått kjørt seg i løpet av 17. mai. Ruter oppfordrer folk til å ta hensyn. Foto: Privat

Ruter om fulle busser: – Ta personlig ansvar

Tross helsemyndighetenes råd om å unngå kollektivtransport, opplever Ruter fulle busser i Oslo sentrum på 17. mai.

Nå nettopp

– Det har vært en del fulle avganger fra Tjuvholmen og innover mot byen. Spesielt 54 og 21-bussen har fått kjørt seg, sier Ruters pressekontakt Øyvind Dahl Johansen.

Han forklarer at de i dag kjører med lørdagsrute for å sørge for et godt nok kollektivtilbud på nasjonaldagen. I tillegg har de ekstra busser i beredskap.

– Men det er viktig at folk tar eget ansvar her – hold avstand til andre, vent på neste buss om den du skal på er full, gå eller bruk sykkel når du kan, oppfordrer Johansen.

les også Folkets konge

Han understreker at selv om det er 17. mai gjelder fortsatt helsemyndighetenes anbefaling om å unngå å ta kollektivt med mindre man er nødt.

– Det anbefales å ikke reise kollektivt, men vi legger til rette for at det skal være mulig for de som må.

En busspassasjer VG har snakket med forteller om en relativt full 30-buss fra Frogner kirke og innover mot byen. Flere personer skal ha kommet om bord den allerede fulle bussen. Johansen bekrefter at det er bussruter som har fått kjørt seg i dag.

– Men folk må ta personlig ansvar. Vi har plakater på busser som sier hvor mange som kan være om bord, vi har merket seter på t-baner og regelen er at det skal være mulig å holde en meters avstand til medpassasjerene, sier han.

les også 17-mai toget som kom til folket

– Dessuten har vi vektere rundt de store knutepunktene, men til syvende og sist er dette et ansvar man selv må ta.

Han påpeker at det er paradoksalt at Ruter som et kollektivselskap må oppfordre folk til ikke å benytte seg av dem.

– Man må ta hensyn for seg selv og medpassasjerer. Vi er ikke over i en normalsituasjon riktig ennå, dette kommer nok til å vare en stund, sier han.

Til slutt påpeker han at busssjåfører kan la være å kjøre bussen om den blir for full, men at det er noe man aller helst vil unngå.

– Det hadde nok skapt mer trøbbel.

Publisert: 17.05.20 kl. 17:59

Les også

Fra andre aviser