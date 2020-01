STIV: Enge skulle kalve denne måneden, men ble funnet død onsdag morgen. Foto: Marie Negård

Drektig ku døde nyttårsaften – eier mener fyrverkeri har skylden

Morgenen første nyttårsdag fant Marie Negård den drektige kua Enge stiv og død i fjøset. Hun mener kua døde av stresset etter bråket fra fyrverkeriet.

Nå nettopp

– Vi fant henne i dag tidlig. Hun var sammenkrøket og stiv, med beina under seg. Folk får spekulere om hva hun døde av, men mine antagelser er at det var stresset, sier bonden til VG.

De kom hjem til gården på Arneberg fra feiring hos et vennepar før midnatt nyttårsaften, og gikk og la seg.

– Det var helt alminnelig og rolig. Dyra var friske og fine. Men så begynner vi å høre rauting i fjøset som bare eskalerer mer og mer. Vi går ut og ser at kyrne reagerer skikkelig på rakettene. De blir svette, løper rundt. Vi ser at de står og peser, bringen går fort og er helt ville i øynene. De puster tungt og er bløte i pelsen, beskriver hun og understreker at de normalt har veldig rolige og snille dyr.

Hun forteller at de forsøkte flere tiltak for å roe ned dyrene: De beveget seg rolig, forsøkte å gi kraftfôr og satte også på fullfôrmikseren for å overdøve smellene.

– Men ingenting hjalp, de bare stresset og dreiv. Jeg la merke til at Enge var stresset også, men trodde ikke det skulle gå så ille. Vi hadde henne i kalvehjørnet, for vi visste at hun skulle kalve den nærmeste måneden. Så lå hun bare død i dag tidlig. Vi er sikre på at det er raketter, sier Negård.

OMKOM: Enge, her med beina bøyd under seg slik hun ble funnet. Foto: Marie Negård

Hun delte frustrasjonen sin i en oppdatering på Facebook, som så ble delt svært mange ganger.

– Jeg har fått masse hatmeldinger på hvor dum jeg må være som ikke hjelper kuene mine. Men vi gjorde alt vi kunne. Det er veldig kjipt. Jeg tenker hele tiden på hva jeg skulle gjort annerledes, men får ikke gjort noen ting. Det eneste jeg kan gjøre er å belyse problemet, sier hun.

Nergård forteller at de har rundt 200 kuer som går fritt i fjøset. Hun beskriver det som helt topp moderne. I ti år har de hatt kuer der, uten at nyttårsaften har vært noe problem tidligere.

– Jeg tror det var vindretningen og at det var mildt i været. Vindretningen sto mot fjøset og jeg har aldri hørt så mye lyd noen gang. Jeg skylder ikke på de nærmeste naboene. Det ble bare for mye for kuene våre. Det var en veldig trist opplevelse, sier bonden.

Hun sier hun selv er oppvokst med raketter, men at hun ønsker at de kun blir skutt opp under kontrollerte forhold.

– Dyr blir redde. Det er rett og slett dyreplageri.

Negård opplyser at hun vil kontakte en veterinær torsdag for å høre om noen kan se på kua.

President i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, sier til VG at hun ikke kan kommentere denne spesifikke kua.

– Men det er ingen tvil om at både ville dyr, kjæledyr og gårdsdyr blir veldig stresset av nyttårsraketter. Både lyd- og lysnivået er uvanlig og alt de ikke er vant til, vil dyr registrere som fare. For eksempel hester som er fluktdyktige kan sprenge seg ut av innhegninger i full panikk, kjæledyr graver seg omtrent ned. Kuer er flokkdyr, så om noen har begynt å stresse seg opp, kan stressnivået være svært høyt, sier hun.

Det at kua var drektig kan også ha spilt inn på stressnivået.

– Jeg kan ikke si det ikke kan være årsaken, selv om jeg heller ikke kan si at det er årsaken til at akkurat denne kua døde. All stress påvirker kroppen, og veterinærforeningen ønsker at man skal ha et forbud mot privat oppskyting av raketter slik at dyreeiere kan være forberedt og vite når oppskytingen er. Et forbud hadde vært bra for alle dyr, sier Moseng.

Hun understreker at hun føler med bonden.

Publisert: 01.01.20 kl. 22:42

Mer om

Flere artikler