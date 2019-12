GLEDESSCENER: Det var mange følelser i sving da 27-åringen møtte sin forsvarer Gunhild Lærum like etter løslatelsen fra Oslo fengsel fredag kveld.

Co-pilot frifunnet i narkosak: Hjem til jul etter 14 måneder i varetekt

OSLO FENGSEL (VG) Etter å ha sittet 444 dager i varetekt ble en tysk mann (27) i kveld løslatt. Nedre Romerike tingrett mener det ikke er bevist at han kjente til at småflyet han bidro til å fly til Norge var fullt av narkotika.

En av mennene som var om bord i Cessna-småflyet som landet på Kjeller flyplass i Lillestrøm 8. oktober i fjor, er nå frikjent.

– Det er fantastisk. Jeg har ventet på dette i 14 måneder, sier mannen til VG, som møter ham like etter løslatelsen fra Oslo fengsel fredag kveld.

Klokken fem på åtte tar han sine første skritt som fri mann, ut av en dør i fengselsmuren og inn i den iskalde, norske vinterkvelden.

– Nå skal jeg fordøye dette og prøve å komme til hektene. Jeg er veldig lettet. Det er mange følelser, sier 27-åringen, som veksler mellom å glise og gråte utenfor fengselet på Grønland.

Får feire jul med familien

I løpet av de 444 dagene i varetekt har han lært seg litt norsk, og i mars fylte han 27 år i fengsel – men julen får han feire hjemme i Tyskland.

– Jeg ser veldig frem til å dra hjem til familien min, sier han.

Utenfor fengselet venter hans to advokater, som begge får en klem av 27-åringen. Det får også fengselsbetjenten som følger ham ut.

Forsvarer Gunhild Lærum forteller at tiden i Oslo fengsel har vært tung for mannen, som ikke har familie eller venner i Norge. Han har fått advokatbesøk hver uke, og har brukt sine 20 minutter med telefontid i uken på å snakke med familie i Tyskland.

– Hva har du savnet mest?

– Støtten fra familie og venner, sier 27-åringen til VG.

Etter gjenforening og julefeiring med familie, vil han gjenoppta pilotstudiene som ble satt på vent da han ble arrestert i oktober i fjor. Han svarer kjapt når VG spør om det er greit å bruke navnet hans.

– Bare kall meg piloten, det er det de kommer til å kalle meg nå.

PREGET: Det ble både tårer og latter da 27-åringen slapp ut av Oslo fengsel fredag kveld. På utsiden ble han møtt av sin forsvarer Gunhild Lærum. Foto: Helge Mikalsen

– Skulle frakte DJ-utstyr

Retten mener mannen som er tysk statsborger medbakgrunn fra Algerie, ikke er skyldig i smugling av 40,3 kilo hasj, 4,8 kilo amfetamin, 5,9 kilo kokain og 610 MDMA-tabletter, samt 157,4 gram MDMA som befant seg om bord i flyet.

I retten forklarte mannen at han var med på turen fordi han var i ferd med å ta pilotutdannelse og i den forbindelse hadde behov for flytimer. Han skal ha blitt fortalt at det var DJ-utstyr som skulle fraktes.

I dommen legges det til grunn at 27-åringen var lidenskapelig opptatt av å fly og at de to andre som var med er kjente navn i visse musikk- og klubbmiljøer i Europa, noe som gjorde at han synes det var ærefullt å fly dem. Retten konkluderer med at det i dette miljøet ikke var uvanlig å bruke småfly til å fly passasjerer og utstyr.

Aktor i saken mente den frifunne mannen kun skulle dømmes for innførsel av hasj og i henhold til lovens laveste forsettskrav, alternativt for å ha opptrådt uaktsomt.

Retten mente imidlertid at det ikke kan utelukkes at 27-åringen handlet forsvarlig og han ble derfor frifunnet.

Mannens forsvarer Gunhild Lærum sier til VG at hun er meget godt fornøyd med rettens avgjørelse.

– Han er blankt frifunnet og en av meddommerne har til og med påpekt at det ikke er til å forstå at det ble tatt ut tiltale mot ham, sier hun.

AVSKJEDSKLEM: 27-åringen ble fulgt ut i friheten av en fengselsbetjent. Foto: HELGE MIKALSEN

Lange fengselsstraffer

De to andre mennene som var tiltalt i saken ble dømt.

Passasjeren (41), en spansk partyfikser med bostedsadresse i Tyskland, la kortene raskt på bordet i møte med norsk politi og erkjente narkotikaforbrytelsene. Han er dømt til ti års fengsel.

41-åringens forsvarer Truls Haldorsen sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Mannen som retten mener organiserte innførselen – en familiefar (40) fra Berlin med bakgrunn fra Colombia – er dømt til fengsel i ni år og seks måneder.

40-åringen ble pågrepet og siktet av tysk politi i vår. I september ble han pågrepet og utlevert til Norge.

Hans forsvarer Ingrid Salberg Brekke sier til VG at hun ennå ikke har snakket med sin klient, og at hun derfor avventer å kommentere dommen.

TATT: Her har de tre utenlandske mennene nettopp blitt stoppet av Tollvesenet på Kjeller småflyplass i Lillestrøm, om kvelden 8. oktober i fjor. Om bord i flyet fant tollerne flere kilo av flere ulike typer narkotika. Foto: TOLLVESENET

