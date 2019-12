TATT: Den tidligere Bandidos-profilen Lars Harnes (51) ble pågrepet av politiet i sitt hjem i Akershus. Foto: PRIVAT

Lars Harnes pågrepet i voldssak

Den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes (51) er pågrepet og siktet for kroppsskade etter en voldsepisode i Sandefjord.

– Mistanken mot Harnes er særdeles svak. Den bygger på en stor misforståelse. Etterforskning de nærmeste ukene vil avklare det. Jeg vil selv begjære ulike etterforskningsskritt og fortløpende vurdere og begjære ham løslatt, sier 51-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til VG.

Politiet mener at den tidligere Bandidos-toppen og en mann i 30-årene gikk løs på en tredjemann og utøvet vold mot ham natt til onsdag denne uken. Politiet fikk melding om hendelsen etter at den fornærmede mannen hadde oppsøkt legevakten.

Fornærmede er fortsatt innlagt på sykehus, men er ikke alvorlig skadet.

Ifølge Sandefjords Blad, rykket politiet ut til en båt i Sandefjord natt til torsdag, hvor de sperret av et område.

Politiet er usikre på om båten er åstedet for voldsepisoden.

– Vi er ikke 100 prosent sikker på hvor volden har funnet sted, men dette er et av stedene vi undersøker, sier politiadvokat Ingunn Hodne i Sør-Øst politidistrikt til avisen.

Politiadvokaten opplyser også at det er usikkert om det er brukt våpen i forbindelse med den påståtte voldsutøvelsen.

– Harnes er lei av politiets heksejakt

Fredag ettermiddag ble Bandidos-toppen og mannen i 30-årene fremstilt for varetektsfengsling i Vestfold tingrett. De er begge siktet for kroppsskade.

Retten besluttet at Harnes skulle varetektsfengsles i fire uker, men det er uklart for VG hva som ble utfallet av fengslingsmøte for den medsiktede mannen i 30-årene.

VG har ikke fått svar på henvendelser til denne mannens forsvarer.

I januar i år ble Harnes frikjent for drapsforsøk mot Imran Saber. Dommen ble imidlertid anket fordi påtalemyndigheten mente at den tidligere Bandidos-profilen burde straffes for grove trusler.

les også Bandidos-Harnes satt på isolat - beskyldes for å trakassere medfanger

Ifølge politiet, hadde Harnes ved syv anledninger oppsøkt garasjen hvor Saber bor med blant annet en lyddempet pistol i 2014.

I begynnelsen av september i år ble han pågrepet på nytt. Politiet ville holde ham i varetekt frem til ankesaken. Han har senere blitt løslatt.

– Harnes selv begynner å bli kraftig lei denne heksejakten fra politiet, sier forsvareren.

Publisert: 13.12.19 kl. 21:04 Oppdatert: 13.12.19 kl. 21:20

