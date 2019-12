TENTE LYS: Dagen etter at Ari Behns dødsfall ble kjent strømmet folk til for å legge ned blomster og tenne lys ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Roser familiens åpenhet etter Behns død: – Mange flere forstår at man kan ringe om hjelp

Takket være familiens åpenhet har flere tusen ringt inn til hjelpetelefonene, sier Rådet for psykisk helse.

Ari Behns familie har fått ros for sin åpenhet etter at de selv gikk ut med at han tok livet sitt 1. juledag.

– De er kloke i sin åpenhet, sier professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging, Lars Mehlum, til Aftenposten.

Det får han støtte ifra Rådet for psykisk helse.

– Jeg tror det er veldig nødvendig å være åpen. Det stanser spekulasjoner og bidrar til kunnskap, i tillegg til at det hjelper omgivelsene til å forstå, sier generalsekretær Tove Gundersen til VG.

Behns familie: – Enormt takknemlige for støtten

Tror samfunnet blir mer åpent

Gundersen trekker særlig frem at åpenhet rundt tabubelagte temaer ofte fører til debatt, noe som igjen fører til at folk innser at det faktisk er mulig å snakke om temaet.

Hun opplever at det har kommet mer åpenhet om selvmord i samfunnet i det siste, og har tro på at denne utviklingen vil fortsette.

– Det er ikke lenger like mye skam og skyld rundt det å skulle slite med noe, fordi det er menneskelig og noe som skjer i alle samfunnslag. Det at en offentlig persons familie velger å gå ut med dette skaper et enda større rom for andre til å få lov til å dele sine ting. Det blir mer legitimt å fortelle om hva man sliter med, og ikke minst gjør det at flere barn synes det er lettere å fortelle om sin mamma eller pappa som tok livet sitt, sier hun.

ÅPEN: Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, setter pris på åpenheten rundt Ari Behns dødsfall. Foto: Erik M. Sundt / Rådet for psykisk helse

Har fått flere tusen telefoner

Gundersen forteller at Rådet for psykisk helses medlemsorganisasjoner har meldt om en stor økning i antall henvendelser det siste døgnet. Hun er klar på at dette har direkte sammenheng med Behns bortgang.

– Bare siden i går kveld har tusenvis ringt inn og benyttet seg av de ulike hjelpetelefonene. Jeg tror det er mange flere mennesker i Norge nå som har blitt klar over at det faktisk går an å ringe til en hjelpetelefon, og at det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite, sier hun.

Et annet viktig argument for åpenheten, mener Gundersen, er at folk blir minnet på hvor viktig det er å behandle andre mennesker bra.

– Jeg håper nå at denne saken og tragiske selvmordet også kan føre til at vi snakker mer om hvordan vi kan redde flere. Jeg tror de aller fleste familier i Norge i dag kommer til å snakke om noe som berører dette med åpenhet og psykiske utfordringer – og det er veldig bra.

– Det hjelper ikke å pakke det inn

Rita Småvik, rådgiver ved ressurssenter for selvmordsforebygging (RVTS), har tidligere skrevet en kronikk i Adresseavisen hvor hun etterlyste mer åpenhet om selvmord.

Også hun synes det er fint at Behns familie var åpen fra første stund.

– Det er jo åpenhet vi etterspør. Det er det vi som jobber med selvmord tenker er nødvendig, det finnes ikke noe alternativ. Det hjelper ikke å pakke det inn, sier hun, og utdyper:

– Det at vi tør å snakke om at det finnes mennesker som ikke har det bra, at selv i et samfunn som Norge så finnes det folk som har det så vanskelig at de ikke klarer å leve, er positivt. Det kan kanskje være med på å gjøre at flere tør å ta kontakt med noen.

Hun understreker samtidig at det i slike situasjoner er viktig å henvise til hvor man kan få hjelp, og oppfordrer alle til å tørre å bry seg og spørre hvordan andre har det.

– Det er en tragisk sak. Behn var en fin fyr, men han har hatt det vondt. Derfor må vi tåle å snakke om det. Vi har ikke hatt denne åpenheten før i like stor grad, og det er tøft å snakke om – derfor er det viktig at man også nå oppfordrer folk til å ta kontakt med hverandre.

Ikke romantiser handlingen

Gundersen forteller at hun er opptatt av å avkrefte myter.

– Blant annet er det en myte at det er farlig å snakke om selvmord. Det er det ikke, sier hun.

– Jo tidligere vi ber om hjelp jo større er sannsynligheten for gode resultater.

Samtidig er det viktig at de som skriver og prater om temaet er saksorienterte, fremfor å spekulere og fokusere på metoder.

– I sum tror jeg denne åpenheten vi nå ser vil bidra til å redusere tabuer og stigma, og bidra til mer kunnskap.

Forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby er enig i at det er bra at familien raskt valgte åpenhet om dødsårsaken.

– Men av helt naturlige og selvfølgelige grunner er det ikke noen åpenhet om hva som førte til denne tragedien. Det gjør samtidig at det ikke er så mye vi kan lære via denne typen åpenhet, utover en bevisstgjøring over at selvmord skjer, i alle samfunnslag, sier han.

Han påpeker at det er særdeles viktig å ikke romantisere eller glorifisere handlingen.

– Noen kan oppleve det som en hjelp å høre om andre som sliter, samtidig er det fare for at noen vil få en følelse av at de vil få et lignende ettermæle og på denne måten få reduserte sperrer for en så destruktiv handling. Ikke minst kan en del pasienter ha slike tanker, sier han.

Geir Håkonsund, som var Ari Behns manager og fungerer som familiens pressekontakt, sier familien har valgt å dele det de ønsket i meldingen i går, og ikke ønsker å kommentere ytterligere.

Gundersens oppfordring til pårørende

Hvis du opplever at mennesker forandrer seg over tid, tør å spørre og tål å hør. Det er mye omsorg i å lytte og gi andre av din tid.

Spør om det har skjedd noe som plager dem. Si at det alltid er for tidlig å gi opp.

Si at du spør fordi du bryr deg om dem.

Det aller viktigste er å bry seg. For mange hjelper det at andre er med på å være et håp og ta del i opplevelsene.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

