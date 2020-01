UTSATT: Langs vestlandet er det meldt storm i kastene tirsdag. Dette kan gi utfordrende forhold langs kysten. Her fra Kråkenes fyr i Vågsøy, ikke langt fra Stad. Foto: Tor-Hartvig Bondø

Storm og orkan langs Vestlandet

Etter en helg med mye vind og stengte fjelloverganger, må vestlendinger belage seg på mer av det samme de nærmeste dagene.

Tirsdag er det varslet at et lavtrykk ute i Atlanteren vil skape sterke vindkast langs kysten nord for Bergen. Det kommer antagelig også til å merkes i fjellet.

I Kinn i Vestland ble Måløybrua stengt tirsdag etter at et vogntog veltet.

Operasjonsleder Morten Rebnord sier at vogntoget fraktet blomster.

– Politiet har ikke kommet frem ennå, men basert på opplysninger fra brannvesenet, er ingen skadet, sier operasjonslederen ved 14-tiden.

Ambulansen er på stedet. Det er foreløpig uklart hva som førte til at vogntoget veltet, men det er kraftig vind i området.

Mellom 70 og 80 elever ved Vågsøy ungdomsskole skulle egentlig ha blitt sendt hjem tidlig på grunn av meldingen om uværet, men elevene kom seg ikke over på fastlandet før broen stengte, melder NTB.

– Det vil komme storm eller sterk kuling langs Nord-Vestlandet, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe til VG.

Tirsdag ettermiddag er det ventet vind fra sør opp i orkans styrke ved Stad. Onsdag vil det også blåse storm inn mot kysten fra Stad til Bodø, opplyser meteorologene.

Orkan langs kysten

– Der vil det nok bli orkan ytterst mot kysten, da det er et utsatt sted. Rundt der går det en del båter, og for eksempel Hurtigruten vil nok ikke passere når vinden er på sitt sterkeste, da det blir veldig ubehagelig. Det kan bli vanskelig å passere for båttrafikken.

Lenger inn i landet vil vinden også få følger for fjellovergangene, hvor været senest i helgen stengte flere veier.

– På fjellovergangene venter vi ganske dårlige forhold i morgen kveld. Det blir greit på dagen, men det kommer til å blåse, snø og sludde utover kvelden, og det fortsetter onsdag. Det kan skape problemer på høyfjellet. Vestlandet kan få vanskelige kjøreforhold på onsdagen, sier Walløe.

Klokken 23.10 mandag kveld melder Vegtrafikksentralen vest om kolonnekjøring på grunn av uvær på Riksvei 13 over Vikafjellet.

I tillegg må man kunne forvente at flere broer stenges og ferger innstilles. Men statsmeteorologen tror ikke flytrafikken vil rammes spesielt hardt.

– Jeg tror flyene takler det dårlige været, men det blir sikkert noen forsinkelser på grunn av været på Vestlandet.

Blir mer pålandsvind onsdag

Men til tross for sterke vindkast som kan komme opp i storm langs kysten, tror han ikke folk vil merke for mye til vinden tirsdag.

– Vinden kommer ikke innover land siden det er sønnavind. Men der man er utsatt kan vindkastene komme over 20 meter per sekund.

Derimot kan vinden merkes mer på onsdag, selv om vinden vil roe seg noe da.

– Da blir det mer pålandsvind. Da kommer det vel så mye fra vest, så på onsdagen kan det oppleves som vel så ille.

Han påpeker at denne værtypen ikke er spesiell for denne for årstiden. Dette skjer ifølge Walløe hver vinter.

– Vi hadde en rolig høst, men så har det blitt mer urolig på nyåret, og det virker som det vil fortsette utover året, sier han.

Mildvær og snøskredfare i nord

Ellers i landet vil de som bor østafjells oppleve dager med opphold og lite vind fremover, selv om vinden vil være merkbar også langs kysten her.

– Det blir en del vind langs Sørlandet og opp mot Oslofjorden, og i Østfold og Vestfold spesielt.

På onsdagen kan det komme opp i kuling i disse områdene, legger han til.

I tillegg er det flere steder, og spesielt lenger nord i landet, sendt ut rødt og oransje farevarsel for snøskred fra NVE. I Nord-Norge skyldes dette i stor grad mildvær.

– Det er nedbør og mildvær i nord, det er urolig, med det er egentlig ikke så dramatisk, sier Walløe.

Onsdag reiser uværet videre nordover. Fra formiddagen er det ventet lokale vindkast på 30 til 37 meter per sekund i Møre og Romsdal, mens det fra ettermiddagen er ventet vindkast mellom 30 og 35 meter per sekund i Trøndelag og på Helgeland i Nordland, skriver NTB.

