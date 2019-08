Tordenværet skaper togtrøbbel og full T-bane-stans

En rekke tog er forsinket og innstilt som følge av uværet. Vy sliter med å skaffe alternativ transport til de reisende. Det er foreløpig uvisst hvor lang tid det tar før de stengte og forsinkede togstrekningene går som normalt igjen.

I natt var det opptil 20 000 lyn på Østlandet. Og uværet skaper togtrøbbel i store deler av landet. Det er meldt forsinkelser og innstillinger på flere strekninger på grunn av signal- og strømproblemer som følge av tordenværet.

Nå melder også Ruter om full stans på alle T-banens linjer grunnet strømproblemer.

– Det er utfordringer med strømmen på Tøyen som gjør at det er full stans i T-banen, sier pressevakt i Ruter, Cathrine Myhren, til VG.

– Vi beklager og oppfordrer reisende til å finne alternative reiseveier og beregne god tid.

Tøyen t-banestasjon er mørklagt. Foto: Mathias Jørgensen

Flere togstrekninger stengt

Følgende strekninger er stengt på grunn av signal og strømproblem etter uværet:

Gardermobanen: Oslo Lufthavn - Lillestrøm.

Østfoldbanen: Kolbotn- Oslo S.

Sørlandsbanen: Kongsberg-Drangedal.

Hovedbanen: Jessheim - Dal

Følgende strekninger er forsinket på grunn av signal og strømproblem etter uværet :

Rørosbanen: Forsinkelser ved Rena.

Dovrebanen: Forsinkelser ved Stange-Tange

Østfoldbanen: Halden-Moss-Mysen-Ski-Oslo

KØ: Kø på jernbanetorget.

Uoversiktlig

– Det er litt uoversiktlig og vi vet ikke omfanget på de forskjellige plassene, sier Dag Svinsås, pressesjef i BaneNor til VG.

Han oppfordrer de som skal ut å reise til å følge med på nettsidene til VY, BaneNor og Flytoget.

– Det er viktig for der legges det ut fortløpende. Det vil bli forsinkelser så lenge vi ikke får togene i gang. Vi vet ikke hvordan været utvikler seg ut over dagen.

En rekke av flytogene er innstilt og flytoget melder om taxi for tog.

På Oslo S er det lange taxi-køer. Også på Oslo lufthavn er det lange køer både til buss og taxi. VGs journalist på stedet opplyser at det er kaotisk, men at folk foreløpig tar det med ro.

KØ: Dette bildet er tatt ved busstoppet på Tusenfryd. Mange har kjørt til pendlerparkeringen ved Tusenfryd for å ta ekspressbussen, og der var det i dag tidlig mange i kø. Foto: VG

– Mange som ikke har fått den reisen de skal ha

– Det er både uvær, men også et uhell på Østfoldbanen de en sporveksel ble ødelagt. Det har ført til trøbbel flere steder i dag morges, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i Vy.

Påkjørsel av sporvekslene skjedde ved Bekkelaget.

– Det har vært særdeles vanskelig å skaffe nok alternativ transport. Det er mange som ikke har fått den reisen de skal ha, eller blitt sterkt forsinket og det er svært beklagelig.

INNSTILT: Flere avganger er innstilt. Foto: VG

Områdene som er i størst behov for ekstra transport er ifølge Lundeby strekningene langs Gardemobanen og Østfoldbanen.

– Begge stedene har absolutt skrikende behov for ekstra kapasitet. Vi jobber med begge steder. Til Gardermoen er det et busstilbud som eksisterer allerede, men som blir overbelastet. Ruter har et godt tilbud til deler av Follo.

Han opplyser om at Ruter har satt inn ekstra busser.

– Men det er ikke nok. Og de skal ikke ha skylda. Det er vi som ikke har greid å skaffe kapasitet. Vi har ikke fått våre leverandører til respondere slik vi har behov for. Men klokka fem på morgenen er ikke lysene på i de aller fleste hjem, og folk venter ikke på ekstra kjøreoppdrag. Det er ikke kritikk av dem, men det er konstatering av fakta. Når det skjer i så stort omfang, greier vi ikke levere til kundene, sier Lundeby.

Men hva har reisende rett på når de blir forsinket eller ikke kommer seg av gårde?

– Det du har krav på når du ikke får reist er refusjon. Hvis du er forsinket mer enn en halvtime har du krav på halvparten av billetten tilbake. Hvis du har hatt utlegg til annen transport kan du ha krav på refusjon på dette også, sier Lundeby.

Han informerer om at de ikke har fått noe tidsperspektiv fra BaneNor på hvor lenge forsinkelsene og innstillingene er ventet.

