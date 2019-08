Båt kjørte på holme i Arendal – tre til sykehus

En person er fløyet til Ullevål sykehus med kritiske skader etter at en fritidsbåt gikk på en holme i Arendal natt til søndag.

Politiet i Agder fikk klokken 23.25 fredag kveld melding om at en båt hadde kjørt på land på Håholmen i Arendal.

Tre personer, to menn og en kvinne, ble funnet på holmen, og alle tre ble sendt til sykehus.

– En av dem er fløyet til Ullevål sykehus og er betegnet som kritisk skadet, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til VG rundt klokken 05.15 natt til søndag.

De to andre er på sykehuset i Arendal med uavklart skadeomfang.

– Vi vet ikke noe annet enn at de har kjørt på land, uvisst hvorfor, sier Formo til VG og legger til:

– Vi har gjort undersøkelser i natt med politi og krimteknikere. Vi oppretter sak og varsler statens havarikommisjon for transport.

Politiet kjenner foreløpig ikke årsaken til ulykken.

– Det er vrakrester på land og i sjøen, og båten har gått ned, sier operasjonslederen.

Publisert: 25.08.19 kl. 05:23

