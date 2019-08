MISTER ORDFØRERKANDIDAT: Frp-leder Siv Jensen forlater statsministerens kontor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Frp-ordfører trakk seg: – Tenkte ikke på å opplyse om dommer

Ordførerkandidat i Frp trekker seg etter varsel om kriminelle forhold.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg tenkte ikke på å opplyse om disse dommene i det hele tatt, sier tidligere ordførerkandidat for Frp i nye Ullensvang kommune, Finn Hagen til VG i kveld.

Hagen sendte i kveld ut en pressemelding der han trekker seg med umiddelbar virkning etter at partiet er gjort kjent med han fem ganger er dømt for økonomisk kriminalitet og én gang for vold mot sin tidligere samboer.

Fikk tips

NRK omtalte saken først og har skrevet en større artikkel om dommene mot Hagen.

Fristen for å trekke seg fra valglistene har gått ut og i en pressemelding oppfordrer han velgerne til å krysse opp andre kandidater på listen.

«Med bakgrunn i personlige forhold, har jeg tatt beslutningen om å trekke meg som kandidat til kommunevalget i Ullensvang. Jeg trekker meg også som leder av lokallaget i Ullensvang. Beslutningen er endelig og umiddelbar», skriver han i pressemeldingen som er sendt til VG og flere andre medier.

– Har beslutningen om å trekke seg noe med at mediene har undersøkt saken?

– Nei, overhodet ikke. Jeg fikk et tips om at partiet var blitt tipset om meg. Jeg tenkte på dette i helgen og fant ut selv at jeg ville trekke meg fra vervet som ordførerkandidat, sier Hagen.

Hagen understreker at han er uenig i flere av dommene og varsler at han selv vil sende ut informasjon om dem på et senere tidspunkt.

– Saken håndtert lokalt

VG har spurt Frp sentralt om når varselet om Hagens bakgrunn ble mottatt og om når partileder Siv Jensen ble orientert om saken. Statssekretær Atle Simonsen opplyser at saken er håndtert lokalt og henviser til fylkesleder i Vestland Frp Gustav Bahus.

– Jeg kommenterer ikke på våre interne prosesser. Det er heller ingen andre som kommenterer noe på denne saken og sånn er det med det, sier Bahus til VG.

Generalsekretær Fredrik Färber henviser også spørsmål fra VG til Bahus.

Publisert: 26.08.19 kl. 21:02