GIR HÅP: Ny forskning på eggstokkreft kan få betydning for mange norske pasienter.

Ny behandling gir håp til pasienter med uhelbredelig eggstokkreft: – Største som har skjedd siden immunterapi

En ny behandling mot eggstokkreft har vist 70 prosent lavere risiko for tilbakefall eller død hos en testgruppe og er godkjent i Europa og USA. Torsdag ble behandlingen godkjent for alle pasienter i Norge i en begrenset periode.

– Dette er det største gjennombruddet innenfor gynekologisk kreft på mange år og det største som har skjedd innen kreftbehandling siden immunterapi. Det ligger et stort potensial for en kur, sier professor Line Bjørge ved Universitetet i Bergen til VG.

Behandlingen hun snakker om er rettet mot pasienter med en arvelig genfeil – en såkalt BRCA-mutasjon. Denne gruppen har høy risiko for å utvikle eggstokkreft og utvikler kreft i yngre alder. Pasientene har en gjennomsnittsalder på 52 år.

Aktuell for 30–40 pasienter

En ny studie viser at pasientene som fikk medisinen Lynparza (olaparib), som første behandling direkte etter cellegift, hadde 70 prosent lavere risiko for tilbakefall eller død enn pasientene som fikk sukkerpille (placebo/narremedisin). 391 pasienter inngikk i studien, som ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine.

I Norge har opptil 15 prosent av befolkningen BRCA-mutasjon - som vil si at rundt 30–40 pasienter vil være aktuelle for den nye behandlingen.

– Denne behandlingen gir håp om at vi skal kunne kurere mange flere. I dag er langtidsoverlevelsen på 20 prosent for denne delen av pasientgruppen. Vi har håp om at ytterligere 30 prosent av pasientgruppen vil overleve, sier professor Line Bjørge ved Universitetet i Bergen.

Blir tilgjengelig for norske pasienter

Torsdag ble det klart at norske pasienter kan få behandlingen i Norge, gjennom den såkalte unntaksordningen.

Unntaksbestemmelsen ble innført i 2014. Den gir leger mulighet til å søke om å få behandle pasienter med medikamenter som ikke er godkjent for deres diagnose, men som ligger til vurdering hos Beslutningsforum.

VG har tidligere skrevet om hvordan denne ordningen praktiseres ulikt rundt i landet. Pasienter som har betalt behandling privat, har i flere tilfeller fått nei på sin søknad om unntak.

Nå er det altså gitt unntak for en hel gruppe. Det bekrefter direktør for medisin og helsefag, Jan Frich.

– Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har vurdert søknaden og vedlagt dokumentasjon, og besluttet at Lynparza (olaparib) kan brukes for den nevnte indikasjonen inntil saken er behandlet i Beslutningsforum, sier han til VG.

GIR HÅP: Jeanette Hoel, som selv har hatt en sjelden form for kreft, mener denne behandlingen vil redde liv. Hun er leder i Gynkreftforeningen.

– Gir håp om langvarig sykdomsfrihet

I august gikk et samlet fagmiljø samme og sendte en søknad til fagdirektørene for hver helseregion hvor de ba om å få ta i bruk medisinen.

«Den observerte effekten er så stor at fagmiljøet ønsker å ta i bruk metoden fortest mulig,» sto det i søknaden, som VG har sett.

– Jeg og fagmiljøet er veldig glad for at de har fattet denne avgjørelsen, for vi vet at beslutningsprosessen i Beslutningsforum kan ta opp til to år, sier Kristina Lindemann, leder for nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi og overlege ved Oslo Universitetssykehus (OUS) .

GOD NYHET: Kristina Lindemann, leder for nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi og overlege ved Oslo Universitetssykehus (OUS) gleder seg til å fortelle pasientene sine om den nye behandlingen. Foto: Ine Eriksen

Lindemann sier resultatene fra studien er oppsiktsvekkende:

– Effekten er mye større en det vi har sett i studier før, sier Lindemann til VG.

Jeanette Hoel, leder for Gynkreftforeningen, har i tillegg til livmorhalskreft selv hatt en mer sjelden variant av brystkreft. Hun vet hvor vanskelig det kan være å få en diagnose med få behandlingsmuligheter.

– Jeg kjenner meg igjen i angsten pasientene kan ha og redselen for tilbakefall. Eggstokkreft er en sykdom som ikke er mest prioritert, så disse resultatene er en fantastisk nyhet, sier Hoel til VG.

Hun forteller at eggstokkreft er en diagnose som er vanskelig å oppdage, og at den ofte oppdages sent.

– Jeg håper dette kan bety at vi vil få en kur i fremtiden. Det betyr mye for de som er rammet at det skjer noe på denne fronten.

– Persontilpasset medsin på sitt beste

Line Bjørge sier at den nye behandlingen potensielt kan endre behandlingspraksisen i fremtiden.

– På presentasjonen av studieresultatene kunne knapt forsamlingen tro det vi fikk se. En nærmest euforisk glede spredte seg. Vi som skjønte hva dette betydde, ble nesten rørt, sier Bjørge.

– Tallene er faktisk så gode at vi enda ikke vet hva dette betyr.

Hun kaller gjennombruddet veldig viktig:

– Dette er persontilpasset medisin på sitt aller beste: Behandling er rettet mot en gruppe som har en helt spesiell genfeil. Medikamentet angriper målrettet sykdommen med en terapeutisk effekt, sier Bjørge.

Før en medisin kan behandles i Beslutningsforum, må Statens Legemiddelverk gi markedsføringstillatelse - som vil si at medisinen kan selges på apotek. Seksjonsleder i Legemiddelverket, Elisabeth Bryn, sier de prioriterer arbeidet med saken, men at avdelingen er presset for ressurser.

– Fristen for å ferdigstille metodevurderingsrapporten er 180 dager, men det er flere forhold som kan gjøre at vurderingen tar lenger tid. Denne saken er som mange andre saker komplisert og det er stor usikkerhet i datagrunnlaget, sier Bryn til VG.

Hun håper Statens Legemiddelverk vil være ferdig med vurderingen i løpet av høsten.

Publisert: 19.09.19 kl. 22:06







