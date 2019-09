TRIKKEPENGER: Raymond Johansen (Ap), Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Inga Marte Thorkildsen (SV) åpner pengesekken for kollektivtrafikken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Budsjettlekkasje: 800 millioner mer til buss, trikk og t-bane i Oslo

– Man skal kunne klare seg uten bil, også i de ytre bydelene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og lover 862 millioner til kollektivtrafikk i Oslo hvis de vinner valget. Pengene skal hentes fra eiendomsskatt.

Nå nettopp







Bompengedebatten som har rast landet rundt de siste månedene, har også preget Oslo-politikken. Men byrådspartiene Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) står på sitt: de vil bruke 862 millioner kroner mer på flere avganger på buss, T-bane og trikk de neste fire årene.

– Vi skal bli en nullutslippsby innen 2030, da må vi gjøre det enkelt å reise kollektivt. Derfor er vi i gang med det største løftet på kollektivtrafikken siden T-banen ble bygd, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til VG.

Kampen om storbyene: Dette er de store stridsakene i Oslo

les også MDG-Lan i medvind: Vil ha flere byråder og tolv nye klimakrav

– Vanskeligere i ytre by

Millionene som kommer i Oslo-budsjettet skal brukes på flere ruter og avganger, særlig i de ytre delene av byen. Det kan bli flere avganger i rushtiden, på kveldene, i helgene og flere heldøgnslinjer. Men det er Ruter som vurderer hvor nye ruter skal gå og hvor det bør bli flere avganger.

– Jeg bor i ytre by, der motstanden mot bompenger er størst. Man skal kunne klare seg uten bil, også i de ytre bydelene. Det aller viktigste er å øke frekvensen så du slipper å se på klokken for å ta kollektivtrafikk og at tilbudet er i nærheten av der du bor, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Han får støtte fra Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

– Vi har sett at det er vanskeligere å velge kollektivt i ytre by enn i indre by. Det å få bedre tilbud der, tror jeg vil bidra til at flere ser at de også kan få være med på omstillingen vi skal gjennom, sier hun.

Byrådet: Trenger eiendomsskatt for å ha råd

På VGs partibarometer ligger Ap, SV og MDG an til å beholde makten i Oslo, med støtte fra Rødt. I tillegg til kollektiv-millionene skal Oslos totale tilskudd opp til 2,5 milliarder i 2023.

– Høyre har gått til valg på å fjerne eiendomsskatten på bolig med en gang. Det er 660 millioner i året. I tillegg vil de kutte eiendomsskatt på næring, det er 1,7 milliarder kroner i året. Likevel sier de at de vil satse like mye på skole, eldreomsorg og kollektivtrafikk. Det er mye penger, sier byrådsleder Johansen.

Inntektene fra eiendomsskatt på bolig og næring er nødvendige for å ha råd til å satse på kollektivtrafikk, mener de tre byrådene.

– Det er en av forutsetningene. Vi er helt avhengige av å få det til å gå rundt, og for å få til den lovnaden vi gir sammen og har lagt inn i budsjettet, sier Johansen.

les også Frp-Siv oljerister Ap-Raymond: Hun får støtte av Støre

– Hvor kommer de 862 millionene fra? Hva prioriterer dere ned?

– Vi har et budsjett på 73 milliarder kroner. Oslo er en veldig stor kommune, og vi mener at vi greier å gjøre prioriteringer på skole, eldreomsorg og kollektivtrafikk innenfor de rammene. Det er ikke sånn at vi har tatt noe direkte fra et annet område, sier Ap-politikeren.

Forrige uke vedtok Oslo bystyre kostnadsramme for Fornebubanen og for det nye signal- og sikringsanlegget til T-banen. Sistnevnte skal øke antallet tog i timen på T-banen. I tillegg krangler politikerne i Oslo om hvor en ny sentrumstunnel er på plass. En av Oslo Høyres viktigste valgkampsaker er en alternativ trasé.

Høyre: - Puslete

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg kaller byrådets satsing «puslete»

– De har stemt ned forslag fra Høyre om å styrke kollektivtrafikken i fire år nå, og de har sagt nei til 3,5 milliarder fra staten til kollektivsatsing de neste ti årene. Satsingen deres blir beskjeden i forhold, sier Solberg.

– Høyre ønsker en sterkere satsing enn det byrådet legger opp til med flere nye stasjoner på den nye T-banetunnelen bl.a på Sagene og Grünerløkka. Oslo kommune har store overskudd på driften. Hvis vi i tillegg gjennomfører en beskjeden effektivisering av kommunen de neste fire årene på 1 prosent så tilsvarer det det mangedobbelte av deres beskjedne satsing, fortsetter han.

Publisert: 08.09.19 kl. 13:08







Mer om