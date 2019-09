HØST-ONN: Sp-nestleder Ola Borten Moe vil bytte ut Aps fylkesordfører i Trøndelag, men utfordrer også Aps politiske ledelse i Trondheim etter 16 år med ordføreren der. Han deler nå dagene mellom innhøsting av korn og valgkamp-innspurt. Foto: Gisle Oddstad

Ola Borten Moe utfordrer Ap på makt-jakt i Trøndelag

TRONDHEIM (VG) Fire dager før valget sender Sp-nestleder Ola Borten Moe ut to tydelige signaler: Han vil kaste Ap fra makten i Trøndelag på mandag, men tror likevel at Sp går til valg med Ap i stortingsvalget i 2021.

Mellom trønderske regnbyger må kornet høstes inn, og Sp-nestlederen fryder seg når han manøvrerer sin åtte tonn tunge skurtresker over åkeren. Høyt oppe bak rattet høster han bygg på en høstgul åker sør i Trondheim kommune.

Det blir gode kornavlinger i Trøndelag i år. Men det går enda bedre for Sp, som ligger an til å høste historisk mye kommunemakt, spesielt i Trøndelag og Nord-Norge, i kommunevalget på mandag.

– Får vi et valgresultat i tråd med målingene, vil det bety mange flere ordførere og fylkesordførere for oss, og en mulighet til å sette vår politikk ut i livet, sier Borten Moe til VG.

GODVÆR: Kornbonden Ola Borten Moe legger ikke skjul på sin lidenskap for store landbruksmaskiner. Høsten tyder på gode kornavlinger og et høyt valgresultat for Sp. Foto: Gisle Oddstad

Trøndelag: Ønsker skifte

Han er bonde, oljedirektør og Sp-nestleder, og år er han i tillegg tredjekandidat for Trondheim Sp i kommunevalget.

Så hva vil han bruke denne nye makten til i Midt-Norge? Hvem kan Sp samarbeide med, og hvem vil samarbeide med Sp?

– Ap har styrt Nord-Trøndelag i 24 år, og Sør-Trøndelag siden 2003. I fylkestingsvalget i Trøndelag er vi veldig tydelige på at vi ønsker et skifte av fylkesordfører, selv om vi fortsatt kan samarbeide med dem, sier Borten Moe.

Trondheim: Opprør-signal

– I Trondheim hvor Ap har hatt samme ordfører i 16 år, sier vi at vi vil snakke med alle, begge sider. Gjør vi et godt valg i Trondheim, håper jeg at vi kan være med og konkurrere om varaordføreren, sier han.

Likevel kommer han med et kraftig opprør-signal mot det sittende Ap-styret:

– Den viktigste saken i Trondheim er å få til en helt annen byutvikling etter 10 tapte år med Ap. De har latt byen vokse utover med lett planløs boligbygging på dyrket jord, mens sentrum har tapt aktivitet, vitalitet og styrke. Begge deler er negativt. Vi ønsker å utvikle Trondheim sentrum og stoppe nedbyggingen av matjord, legger han til.

Kontakt om maktbytte

VG er kjent med at borgerlig side i Midt-Norge over tid, men høyst uformelt, har luftet ideen om et samarbeid med Sp for å ta makten fra Ap både i Trondheim og Trøndelag, forutsatt at valgresultatet gjør det mulig.

Det kan for eksempel skje ved at Sp får støtte fra de borgerlige til å ta fylkesordføreren i Trøndelag, mot at Sp kan hjelpe Høyre til ordførerkontoret i Trondheim gjennom en bred overenskomst.

Men Ola Borten Moe avviser at Sp har gjort opp noe som helst foran valget:

– Jeg kjenner ikke til slike samtaler. Det foreligger ingen avtaler med noen, ut over en åpen invitasjon om å snakke sammen når stemmene er talt opp, svarer han.

NEI TIL ERNA: Sp-nestlederen er åpen for samarbeid i alle retninger etter lokalvalget, men avviser et samarbeid med Høyre i rikspolitikken etter neste stortingsvalg. Foto: Gisle Oddstad

Nei til Erna-samarbeid

– Vil Sp la sidevalget være like åpent før stortingsvalget i 2021?

– Hvis du spør om Sp vil samarbeide med Høyre etter neste stortingsvalg, så er svaret etter min mening nei. Vi er det tydeligste opposisjonspartiet mot dagens regjeringsprosjekt. Mange av deres reformer er uforenlig med vår politikk.

– Så er det vårt landsmøte i 2021 som skal fastsette den formelle kursen. Sist gikk vi til valg på et samarbeid mellom Sp og Ap. Det vil ikke overraske meg om vi velger en lignende variant i 2021, sier Ola Borten Moe.

BRUDD MED SP: Aps fylkesordfører Tore O. Sandvik (til høyre) sier at Sp handler i strid med egne velgere dersom de støtter et maktskifte i Trøndelag. Her sammen med stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) på valgturne i august i år. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Ap: I strid med velgerne

– Vi registrerer at Sp gjør et annet politisk veivalg etter å ha brutt ut av alliansen med oss, og åpner for å slippe Høyre og Frp til makten. Jeg tror at det er i strid med hva deres egne velgere mener er klokt, sier Tore O. Sandvik (Ap), den sittende fylkesordføreren i Trøndelag, til VG.

På målingene er Ap fortsatt marginalt større enn Sp før fylkestingsvalget. Sandvik har tidligere sagt at det største partiet bør få fylkesordføreren, men på dette vilkåret:

– Jeg mener at det største partiet skal ha fylkesordføreren, men det må skje i en større allianse. Vi ville aldri tilby Høyre og Frp makt for å beholde fylkesordføreren, sier Sandvik.

Høyre: Åpen dør

I Trondheim mener Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift at Sp og Høyre kan ha felles interesse av å bytte ut sittende ordfører Rita Ottervik (Ap) etter 16 år. Hun legger ikke skjul på at Høyre er skrubbsultne på makt i Trondheim.

– Ola Borten Moe har helt rett at Ap har stått på bremsen i byutviklingen. Jeg tror vi kan finne sammen om byutvikling og en ny bymiljøavtale, sier Skjøtskift til VG.

– Sp ligger an til å gjøre et godt valg, og vår dør står åpen. Jeg oppfatter Sp i Trondheim som et løsningsorientert parti, sier Høyre-kandidaten.

SULTEN PÅ MAKT: Lokale målinger tyder på at Høyre og Ingrid Skjøtskift er langt unna ordførermakten i Trondheim. Foto: Frode Hansen, VG

Venstre vil ha skifte

Også Trondheim Venstre er åpen for en flørt med Sp etter valget. Venstre brøt ut av samarbeidet med Ap tidligere i år:

– Vi går til valg med et tydelig budskap om å få til et skifte i Trondheim. Og jeg tror det blir lett å bli enig med Sp om felles politikk. Det er også positivt at Sp utfordrer Aps makt i Trøndelag fylkeskommune, sier Venstres ordførerkandidat, Erling Moe.

